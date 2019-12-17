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17 декабря 2019, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Дмитрий Медведев, фото: MIT Russia, globallookpress.com

Россия обновила санкционный список в отношении граждан Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические ограничения.

Постановление правительства от 16 декабря опубликовано на официальном портале правовой информации. В обновленный санкционный список входят порядка 570 человек. В рейтинг внесены девять человек - чиновники и депутаты горсовета Одессы. Еще двое граждан Украины из списка исключены.

В ноябре 2018 года глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении украинских граждан и компаний. В первый санкционный список были включены 322 человека. Санкции предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.