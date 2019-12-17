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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Врач Васильков: Дело не в системе, а в психологии игроков

, 11:50 [ «Аргументы Недели», ]

Врач Васильков: Дело не в системе, а в психологии игроков
Бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков, фото соцсети

После провала наших клубов в еврокубках в футбольных кругах России начались дискуссии: не вернуть ли наш футбол на систему весна – осень. Свое мнение на этот счет высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков.

«Стоит ли снова городить огород, то есть возвращаться к системе весна-осень? – сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший врач «Спартака» и сборных СССР и России Юрий Васильков. - К тому же в России потеплело. Тут другая проблема. За годы работы я понял одну вещь: наши футболисты с конца ноября играть не хотят! Мыслями уже в отпуске и подспудно себя берегут. Билеты уже куплены, жены сидят на чемоданах, не дай бог поломаться! Играют в полнакала. Ну, вернемся к старой системе, то же самое будет – психологию надо менять! Как поменять? Очевидно, включать финансовый фактор – если будет человек играть плохо в заключительных матчах, просто не получит деньги в конце года. Финансовый – основной стимул, чтобы, как говорил Николай Петрович Старостин, «идти с открытым забралом». В России, конечно, зарплаты запредельные и незаслуженные, тут мы впереди планеты всей.
Но есть и еще момент. В Европе, с которой мы берем пример, у команд в сезоне только одни сборы – предсезонные, летом. Наши же команды практически проводят в год две предсезонки – два месяца зимой и месяца полтора летом. Но сборы футболисты ненавидят - три тренировки в день! Тяжело – и физически, и психологически. Летаем туда-сюда, 12 дней – там, 3-5 дома, потом обратно… Как челноки носимся. Потому что знаем: больше 12-ти дней держать игрока на этом учебно-тренировочном сборе нельзя. Уже обратный эффект идет. Он уже домой хочет – к жене, детям…
Но мало того, что у наших две предсезонки - летом и отпуск на месяц меньше. Чемпионат ведь кончается в Европе и в России в одно время – в середине мая, но следующий у нас начинается на месяц раньше».

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