Татьяна Навка знает, почему на самом деле Алина Загитова прервала спортивную карьеру

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17 декабря 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Навка и Загитова, фото: vk.com/tatiana_navka

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка знает, почему на самом деле 17-летняя Алина Загитова, добившаяся максимального успеха в женском одиночном катании, прервала спортивную карьеру. Татьяна Навка подружилась с Алиной, - сообщает kp.ru.

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Загитова начала работать в новом шоу Навки, выступит в главной роли.

Заявление Алины Загитовой о том, что она не станет принимать участие в чемпионате России в Красноярске, стало сенсацией. Его обсуждают активно как специалисты, коллеги, так и поклонники Алины.

Татьяна Навка напомнила, что на данный момент Алина Загитова выиграла все возможные титулы - чемпионка Олимпиады-2018, чемпионка мира, чемпионка Европы. "К своему юному возрасту она уже лучшая фигуристка мира!", - отметила Татьяна.

Загитова еще школьница, ученица 11 класса, ей предстоит сдавать ЕГЭ. Алина хочет получить высшее образование, стать тренером. А тренировки отнимали очень много времени. Спортсменка призналась, что в школу не ходила, не знает в лицо своих одноклассников. С ней учителя занимаются отдельно.

Навка считает, что именно из-за того, что Алине нужно посвятить время учебе, подготовиться к ЕГЭ и к поступлению в вуз, она делает паузу в спортивной карьере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)15 Дек 2019 в 5:40 PST