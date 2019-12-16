В Челябинске пройдет открытая тренировка юных хоккеистов

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16 декабря 2019, 22:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Посетители хоккейной школы олимпийского резерва также смогут посетить новые залы специальной подготовки.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в залах установлены кардиотренажеры, тренажеры для развития моторики и координации, оборудована разминочная и бросковая зона. Средства на проект выделили компания «Бовид», а также знаменитые хоккеисты, среди которых — Евгений Кузнецов, Вячеслав Войнов и другие.

По словам директора школы Андрея Кудинова. открытие новых залов - это работа на перспективу. Отметим, что челябинские юниоры продолжают удерживать лидерство в клубном зачете региона Урала и Западной Сибири.

Открытая тренировка воспитанников ХК «Трактор» 2003 года рождения пройдет 17 декабря в 14.00.