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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Шестилетний сын Плющенко зарабатывает больше, чем прославленный фигурист

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Шестилетний сын Плющенко зарабатывает больше, чем прославленный фигурист
Фото: соцсети

Евгений Плющенко рассказал о рабочем графике своего сына Саши. Мальчик много тренируется и выступает в ледовых шоу. Фигурист признался, что сейчас его сын зарабатывает даже больше, чем он сам.

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По словам отца, Гном Гномыч получает большие гонорары. «Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», - отметил фигурист.

При этом Плющенко подчеркнул, что наследник много времени уделяет тренировкам и всегда стремится к новым высотам. «Саша сам по себе большой трудяга. Он сегодня мне сказал, что хочет идти к своей мечте и стать олимпийским чемпионом», - рассказала мама Саши Яна Рудковская.

АБ

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