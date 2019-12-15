Шестилетний сын Плющенко зарабатывает больше, чем прославленный фигурист

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15 декабря 2019, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Фото: соцсети

Евгений Плющенко рассказал о рабочем графике своего сына Саши. Мальчик много тренируется и выступает в ледовых шоу. Фигурист признался, что сейчас его сын зарабатывает даже больше, чем он сам.

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По словам отца, Гном Гномыч получает большие гонорары. «Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», - отметил фигурист.

При этом Плющенко подчеркнул, что наследник много времени уделяет тренировкам и всегда стремится к новым высотам. «Саша сам по себе большой трудяга. Он сегодня мне сказал, что хочет идти к своей мечте и стать олимпийским чемпионом», - рассказала мама Саши Яна Рудковская.