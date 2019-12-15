Шестилетний сын Плющенко зарабатывает больше, чем прославленный фигурист

Евгений Плющенко рассказал о рабочем графике своего сына Саши. Мальчик много тренируется и выступает в ледовых шоу. Фигурист признался, что сейчас его сын зарабатывает даже больше, чем он сам.
По словам отца, Гном Гномыч получает большие гонорары. «Санек зарабатывает сейчас большие деньги, он меня опережает по зарплате», - отметил фигурист.
При этом Плющенко подчеркнул, что наследник много времени уделяет тренировкам и всегда стремится к новым высотам. «Саша сам по себе большой трудяга. Он сегодня мне сказал, что хочет идти к своей мечте и стать олимпийским чемпионом», - рассказала мама Саши Яна Рудковская.