Навка рассказала, будет ли Загитова участвовать в ледовом шоу

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15 декабря 2019, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Фигуристка Татьяна Навка призналась, что не хотела бы комментировать скандал между тренерским штабом Тутберидзе и Евгением Плющенко, который начался после распространения слухов о том, что Алина Загитова решила приостановить спортивную карьеру.

В ходе споров Тутберидзе заявила, будто бы Плющенко «переманивает» ее спортсменов. Фигурист ответил, что Загитова нужна тренеру только из-за того, что приносит доход.

Навка рассказала, что пригласила Алину к себе в шоу, когда девушка еще собиралась участвовать в чемпионате России в конце декабря.

«Мы планировали приступить к шоу после чемпионата России. Но она приняла такое решение пропустить этот сезон, что будет дальше – только сам Бог знает», - написала Навка.