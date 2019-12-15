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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

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Владимир Козлов: Яшин требовал: «Бей, не смотри, кто я! Попадешь в лицо – не беда!»

, 16:25 [ «Аргументы Недели», ]

Владимир Козлов: Яшин требовал: «Бей, не смотри, кто я! Попадешь в лицо – не беда!»
Бывший партнер Яшина по «Динамо» нападающий Владимир Козлов,

Недавно в России вышел в прокат фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Свое мнение о фильме высказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший партнер Яшина по «Динамо» нападающий Владимир Козлов.

«Нас, динамовев, пригласили на просмотр фильма про Льва Ивановича, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший партнер Яшина по «Динамо» нападающий Владимир Козлов. - В целом неплохой фильм. Понравился актер, сыгравший главную роль – Александр Фокин. Не понравились только тренеры: Качалин, Бесков. Якушин. Не то что внешне не похожи, главное, в жизни были другими. Особенно Качалин. Мы же знали Гавриила Дмитриевича как деликатного, интеллектуального, милого человека, никогда ни на кого голос не повышал, у него самое ругательное слово было «негодяй». А здесь вдруг что-то такое зарядил - мы просто обалдели… Несколько театральные, пафосные разговоры – в частности, Яшина с Хомичем. Как Лев Иванович с удочкой на рыбалку ходил – похоже. В Новогорске я жил с Гешкой Еврюжихиным, частенько утром просыпаешься – его кровать пустая: пошел с Яшиным на рыбалку. Там неподалеку в лесу пруд был. Не помню, чтобы после ЧМ в Чили Льва Ивановича так болельщики травили. Бывало, свистели, что-то кричали, но в фильме как-то утрировано…   

С Яшиным у меня много воспоминаний (я пришел в «Динамо» в 1967-м). Очень простой был человек. После тренировок часто оставались бить по воротам. Тогда тренеров по вратарям не было, и Лев Иванович очень нуждался в этих ударах. Начнешь с ним деликатничать, Ударишь, он: «Почему не добиваешь!» «Да, вроде близко, Лев Иванович, расстреливать что ли!» «Бей! Не смотри, кто я! Ну, попадешь в лицо – не беда, это ж тренировка!» Разные воспоминания. Есть и грустные. В 1984-м сборная ветеранов СССР поехала в Венгрию, он - как начальник делегации. Там его и прихватило – боли страшные в ноге. Кололи обезболивающие, но в Будапеште оперировать не решились, после матча команда осталась в Венгрии, а его отправили в Москву, я – сопровождающий. Летели в практически пустом самолете, он ногу положил на переднее кресло, постанывал. Прилетели, к трапу – машину, и сразу в институт Вишневского. А через несколько дней к нему прихожу в палату, а он с такой странной улыбкой показывает: вот - культяшка. Ампутировали…» 

Он так ненавязчиво показал Льва Ивановича, его отношения с Валентиной Тимофеевной, когда они познакомились. Очень мне показалось деликатно все, никаких злоупотреблений, никаких перекосов. Понравился мне этот актер, как его…. 

Говорили часто с ним, он хотел, чтобы я был понаглее на поле, в спортивном плане. Ну, какая разница, Маслаченко или Радзинский – бей, забивай! Не бойся никого!»

Неправильно изобразили, странно, что никто им не подсказал. А так в целом вроде ничего. Истории вроде такие были. Правда, всегда было трудно изобразить собственно футбол и народ смеется. Не воспринимал. Но здесь как-то боле современно снято, не как «Запасной игрок», где Веснушкин – Вицин бежит так смешнов атаку. Совсем раньше не умели. Сейчас хоть чуть-чуть… Спортивные фильмы тяжело снимать. Показывать единоборства, фальшиво все получается, всегда.  

Другие по характеру. Особенно Качалин. Он в фильме как-то жестко говорит, не его лексика и интонация.

 

  

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