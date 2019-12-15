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Аргументы Недели. 48(692) от 11.12.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Загитова опровергла информацию о своём уходе из спорта: "Я продолжаю свой "фигурный" путь"

, 15:56 [ «Аргументы Недели» ]

Загитова опровергла информацию о своём уходе из спорта:
Фото:Алина Загитова, Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что не собирается завершать спортивную карьеру в ближайшее время. 17-летняя чемпионка объяснила, что переволновалась во время интервью и не смогла правильно донести главную мысль до аудитории.

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"Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале. А для этого мне надо тренироваться еще больше... Я продолжаю свой "фигурный" путь", - пояснила подопечная Этери Тутберидзе.

Загитова отметила, что вся её жизнь связана с фигурным катанием, а стать звездой большого спорта - главная цель, ради которой она усердно работает с четырех лет.

Ранее спортсменка заявила, что хочет на время прервать участие в соревнованиях, но останется на льду и продолжит заниматься. Поклонники восприняли данные слова, как заявление об уходе из фигурного катания. 

БА

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