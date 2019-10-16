Между Кореями состоялся футбольный матч с политической подоплёкой

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16 октября 2019, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]

Между футбольными командами Северной и Южной Кореи 15 октября состоялся матч. Южнокорейским болельщикам не удалось попасть на игру из-за политических разногласий между лидерами стран. Политические эксперты считают, что таким способом Ким Чен Ын показал южнокорейскому лидеру своё несогласие проводить проамериканскую политику по отказу от ядерного оружия.



От внешнего мира матч был полностью отрезан. Игрокам Южной Кореи обещали, что запись игры на диске будет передана после окончания матча. Журналистов на спортивное мероприятии также не пустили. Единственным способом получения информации об игре были сообщения от представителя футбольной конфедерации Азии, который находился на стадионе.



Футболисты Южной Кореи прибыли из Пекина. Они оставили там свои мобильные телефоны. Матч проходил на фоне разрыва диалога между Северной Кореей и Америкой относительно ядерной программы КНДР. Хотя ещё несколько месяцев назад лидеры двух Корей начали диалог по поводу ряда общих вопросов.



Эксперты считают, Южная Корея не совершает никаких действий, чтобы улучшить взаимоотношения между государствами. Каждый политический шаг Южной Кореи контролируется Вашингтоном.



