Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

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16 октября 2019, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении. Генеральный секретарь биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матей Облак подтвердил инициативу Подчуфаровой выступать за Словению.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев поделился, что у него пока по поводу решения битлонистки "неординарные ощущения", - сообщает ТАСС. Подчуфарова по окончании сезона 2017/18 объявила о завершении спортивной карьеры. В СБР были удивлены решением Ольги о смене спортивного гражданств.

Ольга Подчуфарова выступала за сборную России с 2013 по 2017 год. На этапах Кубка мира она выиграла две медали в личных гонках. На чемпионатах мира спортсменка выиграла одну медаль.