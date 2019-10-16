Все новости >>

Аргументы Недели. 40(684) от 15.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Черчесов объяснил Соловьеву, "какие ребята играют за сборную России". И телеведущий согласился

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Черчесов объяснил Соловьеву, "какие ребята играют за сборную России". И телеведущий согласился
фото: pixabay.com

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил телеведущему Владимиру Соловьеву, "какие ребята играют за сборную России". Черчесов принял участие в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Артем Дзюба не мог уснуть после победы над сборной Шотландии и обратился к болельщикам

Артем Дзюба не мог уснуть после победы над сборной Шотландии и обратился к болельщикам

Ведущий шоу задал наставнику российских футболистов вопрос, акцентировав внимание на миллионные заработки спортсменов.
По мнению Соловьева, из испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью, ребята превратились миллионеров в настоящих звезд, за которых болеет страна.

"Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?" — задал вопрос Соловьев Черчесову
Тренер объяснил, что в сборной играют "нормальные ребята, которые любят свою страну", а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением Черчесова и отметил, что футболисты могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.

Напомним, в борьбе за выход в Евро-2020 российская сборная под руководством Станислава Черчесова разгромила команды Кипра и Шотландии. 

 

ИЧ

//картина дня

В мире

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Лидер восставшей против Киева ДНР призвал ликвидировать украинское государство

Украинское государство должно быть ликвидировано. Соответствующий призыв содержится в заявлении главы самопровозглашенной ДНР Дениса Пушилина, которое некоторое время назад появилось на его официальном сайте.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства. Пророчество Нечая приведено в заметке, которая появилась в отечественной блогосфере.

Убитый в 2011 году карпатский мольфар Михаил Нечай в свое время спрогнозировал распад украинского государства…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

Анастасия Волочкова любит удивлять своих поклонников. В день рождения Николая Баскова балерина оригинально поздравила певца с днем рождения, напомнив…

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

О проектах лагерей в Калининградской, Нижегородской и Московской областях участникам форума в Артеке рассказал советник президента Группы компаний «Просвещение» Отто…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуму внесён законопроект об обязательной проверке на детекторе лжи работников и поступающих на службу в Росгвардию. Он разработан комитетом по противодействию…

В РПЦ обвинили телевидение в росте числа преступлений против половой неприкосновенности детей. Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи и детства Дмитрий Смирнов…

//новости ан

Мужчину, которого в Архангельске привязали к столбу и избили, признали потерпевшим. СКР возбудил уголовное дело в отношении троих жителей города, которые ворвались к нему…