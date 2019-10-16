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16 октября 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил телеведущему Владимиру Соловьеву, "какие ребята играют за сборную России". Черчесов принял участие в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

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Ведущий шоу задал наставнику российских футболистов вопрос, акцентировав внимание на миллионные заработки спортсменов.

По мнению Соловьева, из испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью, ребята превратились миллионеров в настоящих звезд, за которых болеет страна.

"Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?" — задал вопрос Соловьев Черчесову

Тренер объяснил, что в сборной играют "нормальные ребята, которые любят свою страну", а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением Черчесова и отметил, что футболисты могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.

Напомним, в борьбе за выход в Евро-2020 российская сборная под руководством Станислава Черчесова разгромила команды Кипра и Шотландии.