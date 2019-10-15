Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Годовалый сын Александра Овечкина впервые побывал на папиной игре

, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Годовалый сын Александра Овечкина впервые побывал на папиной игре
Хоккеист Александр Овечкин, фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Годовалый сын всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина Сергей впервые побывал на папиной игре. Жена спортсмена Анастасия решила сделать своему любимому сюрприз и привела малыша на матч.

Согласно последней информации, при поддержке Сергея и Анастасии Александру удалось забить одну из шайб. Его команда, однако, не выиграла матч.

Ранее Овечкин привел своего маленького сына в хоккейный клуб, где проходят тренировки и устроил мальчику настоящую экскурсию. Жена Александра после этого отметила, что Сергею очень понравилось в папиной раздевалке.

 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)14 Окт 2019 в 4:18 PDT

ЕТ

//картина дня

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли бы заняться мобилизацией армии, перераспределив на это бюджет из пенсий, зарплат и медстрахования.

Главы МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что украинские власти вместо выполнения «формулы Штайнмайера» могли…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пользователи сети заметили, что герцогиня Кембриджская Кэтрин во время поездки в Пакистан буквально копирует образы своей свекрови принцессы Дианы. Накануне Кейт и принц…

//новости ан

//новости ан

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о резких скачках атмосферного давления в ближайшие два дня. По прогнозу синоптиков, 15 октября вечером в московском…

//новости ан

В Сети появились заключительные результаты медицинской экспертизы Михаила Хачатуряна, в убийстве Судмедэксперты пришли к выводу, что отец девушек Михаил Хачатурян…

//новости ан

Серьезное ДТП с участием микроавтобуса "Peugeot Boxer" произошло в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП, по предварительным данным, погиб один человек. Пичиной…

//новости ан

Депутат Госудмы Виталий Милонов согласен с предложением запрета на трансляцию конкурсов красоты по телевидению. По его мнению, выбор самой красивой девушки в конкурсе…

//новости ан

Президент США Дональд Трамп разоблачил известный американский телеканал ABC. Трамп написал, что телеканал целенаправленно опубликовал поддельные кадры якобы произошедших…