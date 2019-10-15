Годовалый сын Александра Овечкина впервые побывал на папиной игре

Годовалый сын всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина Сергей впервые побывал на папиной игре. Жена спортсмена Анастасия решила сделать своему любимому сюрприз и привела малыша на матч.
Согласно последней информации, при поддержке Сергея и Анастасии Александру удалось забить одну из шайб. Его команда, однако, не выиграла матч.
Ранее Овечкин привел своего маленького сына в хоккейный клуб, где проходят тренировки и устроил мальчику настоящую экскурсию. Жена Александра после этого отметила, что Сергею очень понравилось в папиной раздевалке.
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