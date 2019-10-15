Годовалый сын Александра Овечкина впервые побывал на папиной игре

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15 октября 2019, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Хоккеист Александр Овечкин, фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Годовалый сын всемирно известного хоккеиста Александра Овечкина Сергей впервые побывал на папиной игре. Жена спортсмена Анастасия решила сделать своему любимому сюрприз и привела малыша на матч.

Согласно последней информации, при поддержке Сергея и Анастасии Александру удалось забить одну из шайб. Его команда, однако, не выиграла матч.

Ранее Овечкин привел своего маленького сына в хоккейный клуб, где проходят тренировки и устроил мальчику настоящую экскурсию. Жена Александра после этого отметила, что Сергею очень понравилось в папиной раздевалке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)14 Окт 2019 в 4:18 PDT