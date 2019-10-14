Друг Нурмагомедова рассказал, что Хабиб скоро завершит карьеру

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14 октября 2019, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский боец Ислам Махачев предположил, как и когда может закончится карьера действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. По мнению спортсмена, у Нурмагомедова вскоре состоится последний поединок.

Махачев считает, что Нурмагомедов завершит свою карьеру бойца через два поединка. По его словам, Хабиб таким образом сможет уйти непобеждённым. Спортсмен также отметил, что «у организма тоже есть свой ресурс», передаёт Lenta.Ru.

Боец допустил возможность, что один из последних боёв Нурмагомедов проведёт на родине. «UFC, наверное, озвучит какую-то сумму для организаторов. Если они потянут, то бой в России состоится», - считает он.