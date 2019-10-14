На чемпионку мира по боксу напали в Подмосковье

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14 октября 2019, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Московской области сосед напал на 32-летнюю двукратную чемпионку мира по боксу, серебряного олимпийского призера и трехкратную чемпионку Европы Софью Овчинникову.

Отмечается, что 28-летний мужчина подкараулил спортсменку вечером в подъезде. Он набросился на девушку и начал размахивать кулаками с зажатым в руке предметом, похожим на нож. Сосед несколько раз ударил Овчинникову, угрожая убить её.

«На почве чего возник конфликт пока устанавливается. Чем нападавший нанёс потерпевшей телесные повреждения пока неизвестно, травмы были классифицированы как лёгкий вред здоровью. Нападавший угрожал ей предметом, похожим на нож», передаёт КП.

Отмечается, что мужчина находится на свободе, но с него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.