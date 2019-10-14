В Красноярске до смерти избили мастера спорта по биатлону

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14 октября 2019, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Стало известно о нападении на мастера спорта по биатлону в одном из клубов Красноярска. Отмечается, что мужчина скончался в больнице после избиения несколькими злоумышленниками.

Инцидент произошёл в сентябре. 32-летний спортсмен вступил в конфликт с несколькими оппонентами , после чего те на него накинулись и начали жестоко избивать. Злоумышленники довели жертву до квартиры и нанесли несколько ударов там, причём один из нападавших снимал всё на камеру, пишет портал "NGS24.ru".

Спортсмен провёл в больнице около трёх недель и скончался.

По некоторым данным, одним из правонарушителей является сын экс-судьи и депутата.