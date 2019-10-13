Фото: футболист сборной Кипра пропорол ногу защитнику российской команды

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13 октября 2019, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Во время матча между сборными России и Кипра защитник команды противника Костас Лаифис совершил грубое нарушение правил в отношении футболиста Сергея Петрова.

Костас Лаифис на 27-й минуте матча влетел в российского защитника и шипами пропорол ему ногу. Футболист был вынужден покинуть поле через 10 минут из-за серьезного повреждения, передаёт РЕН ТВ.

Судья Срджан Йованович тут же показал киприоту красную карточку и отправил "отдыхать" в раздевалку.

Позже футболисты сборной России показали снимки с травмой полученной Петровым в Instagram. На ноге видны два глубоких пореза от сильного удара бутсами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от golovinfan17 (@golovinfan17)13 Окт 2019 в 9:59 PDT