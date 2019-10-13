Фото: футболист сборной Кипра пропорол ногу защитнику российской команды

Во время матча между сборными России и Кипра защитник команды противника Костас Лаифис совершил грубое нарушение правил в отношении футболиста Сергея Петрова.
Костас Лаифис на 27-й минуте матча влетел в российского защитника и шипами пропорол ему ногу. Футболист был вынужден покинуть поле через 10 минут из-за серьезного повреждения, передаёт РЕН ТВ.
Судья Срджан Йованович тут же показал киприоту красную карточку и отправил "отдыхать" в раздевалку.
Позже футболисты сборной России показали снимки с травмой полученной Петровым в Instagram. На ноге видны два глубоких пореза от сильного удара бутсами.
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