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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Путин рассказал, как ему сломали нос

, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

Путин рассказал, как ему сломали нос
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент Владимир Путин в ходе своего визита на выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» рассказал, как ему однажды сломали нос.

Путин признался, что первым его видом спорта стал бокс, передаёт RT. По словам президента, на одной из тренировок ему сломали нос, после чего он вскоре покинул секцию.

«У меня ведь первый вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И в результате всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил. Долго очень всё срасталось. Время ушло, и потом я перешёл в другой вид спорта», - поделился глава государства во время встречи с боксёрами.

АБ

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