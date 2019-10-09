Российская сборная выиграла золото в командном многоборье на ЧМ по гимнастике

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9 октября 2019, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Tom Weller/dpa/globallookpress.com

В среду, 9 октября, мужская Сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Известно, что для российских гимнастов - это первая в истории золотая медаль в командном турнире на ЧМ.

По сумме шести упражнений спортсмены набрали 261,726 балла. В составе команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович.

Отмечается, что второе место заняла Сборная Китая - 260,729 балла, а на третьем месте Сборная Японии - 258,159 балла, пишет RT.

Напомним, что последняя победа мужской сборной в командном многоборье была в 1991 году, а серебро российские спортсмены получали 4 раза.