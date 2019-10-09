Более 250 российских спортсменов выступят на Всемирных военных играх в Китае

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9 октября 2019, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня в Музее спортивной славы ЦСКА прошли торжественные проводы спортсменов сборной команды Вооруженных Сил РФ в Китайскую Народную Республику (г. Ухань) для участия в VII летних Всемирных военных играх.

В ходе церемонии были вручены государственные и ведомственные награды спортсменам.









«Уверен, что эти соревнования принесут спортивный мир, - сказал статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков. - Ведь мероприятия под эгидой Международного совета военного спорта (CISM) объединяют не только спортсменов и военнослужащих, но и служат уникальному девизу CISM - «Дружба через спорт». Члены сборных команд Вооруженных сил Российской Федерации уже не раз показывали высокие результаты на чемпионатах мира CISM и Всемирных военных играх».

«Да, конкуренция будет высокой. Но огромная сила воли, опыт и целеустремленность помогут вам добиться триумфального успеха на седьмых Всемирных военных играх в Китае», - добавил Николай Панков.









VII летние Всемирные военные игры пройдут с 15 по 28 октября 2019 года в городе Ухань (Китай). В программу соревнований включены 32 вида спорта. Сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации примет участие в соревнованиях по 23 видам спорта. В окончательную заявку сборной России попали 257 спортсменов. Из них 144 мужчины и 113 женщины. Общая численность российской делегации – 363 человека. Помимо спортсменов, это также руководство делегации, начальники и тренеры команд, технический и медицинский персонал.









Важно отметить, что в составе сборной ВС РФ в Китай отправляются 8 действующих олимпийских чемпионов, шесть из них в команде по фехтованию, среди них двукратная олимпийская чемпионка прапорщик Яна Егорян, олимпийские чемпионы капитан Софья Великая, старший лейтенант Инна Дериглазова, капитан Алексей Черемисинов. Также в сборную входят олимпийский чемпион по прыжкам в воду лейтенант Илья Захаров и призеры Олимпийских игр прапорщик Антон Чупков и старший лейтенант Кирилл Григорян, а в составе российской команды по легкой атлетике на Всемирные военные игры отправится единственная в мире трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту старший лейтенант Мария Ласицкене.









В мероприятии приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков, врид начальника Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Андрей Зыков, начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.







