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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Сергей Кирьяков: Россия выиграет у Шотландия - 2:0

, 14:00 [ «Аргументы Недели», ]

Сергей Кирьяков: Россия выиграет у Шотландия - 2:0
Сергей Кирьяков, prosm.club

Завтра состоится отборочная игра ЕВРО-2020 Россия – Шотландия. Прогноз на матч для еженедельника «Аргументы недели» дает бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Кирьяков. 

 

Победа России – 60%

Ничья – 30%

Победа Шотландии – 10%

Владение мячом – 60% - 40% в пользу России

Счет 2:0

 

Наша сборная будет  играть однозначно первым номером. Вначале матча применит  высокий прессинг, а потом будет действовать по ситуации. В составе нет братьев Миранчук, Смолова, вероятно, не смогут сыграть Зобнин и Жемалетдинов. Но настоящая потеря только – Зобнин, он играл постоянно в сборной, остальные в прошлых матчах не делали погоду. Миранчуки, хотя и прекрасно выглядели в «Локомотив», в сборной к ним предъявлялись претензии. Жемалетдинов вообще молодой парень. Ясно, впереди будет Дзюба. Может появиться в атаке во втором тайме Николай Комличенко – он на хорошем счету в Чехии («Млада Болеслав»), но если будет все «на тоненького», вряд ли выпустят. У Соболева даже больше шансов появиться – все-таки 10 голов наколотил в чемпионате. 

Сборная Шотландии выберет оборонительная тактика, ставка на контратаки и стандарты. 

Первые минуты, вероятно, применят высокий прессинг (такой приготовят сюрприз), но в принципе будут прихватывать только на своей половине.

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