Федор Емельяненко намерен завершить карьеру через три боя

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в среду, 9 октября, в рамках пресс-конференции сделал важное заявление. По словам спортсмена, он планирует завершить карьеру через три поединка.

Емельяненко признался, что уже давно думает об уходе из большого спорта из-за своего возраста. Боец подчеркнул, что в настоящий момент чувствует себя хорошо, однако понимает, что пришло время перестать участвовать в боях, передает сегодня ТАСС.

Напомним, в общей сложности на счету 43-летнего Федора Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Кроме того, один бой признали несостоявшимся.