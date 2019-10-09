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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Федор Емельяненко намерен завершить карьеру через три боя

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Федор Емельяненко намерен завершить карьеру через три боя
фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитый российский боец Федор Емельяненко в среду, 9 октября, в рамках пресс-конференции сделал важное заявление. По словам спортсмена, он планирует завершить карьеру через три поединка. 

Емельяненко признался, что уже давно думает об уходе из большого спорта из-за своего возраста. Боец подчеркнул, что в настоящий момент чувствует себя хорошо, однако понимает, что пришло время перестать участвовать в боях, передает сегодня ТАСС.

Напомним, в общей сложности на счету 43-летнего Федора Емельяненко 35 побед и шесть поражений. Кроме того, один бой признали несостоявшимся.

 
 
ЕТ

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