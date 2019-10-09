Ведущие врачи - офтальмологи подтвердили, что бадминтон помогает восстановить зрение

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9 октября 2019, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Национальной федерации бадминтона России (НФБР) Сергей Шахрай представил на сессии Совета Мировой федерации бадминтона (BWF), проходящей на этой неделе в Куала-Лумпуре (Малайзия), Отчёт об уникальном научном исследовании российских офтальмологов, проведённом по заказу и при поддержке НФБР. В мероприятии приняли участие Президент BWF, член Международного олимпийского комитета господин Пол Эрик Хойер и члены Комитета по развитию BWF.



С. Шахрай: «Впервые в мире научно доказано, что регулярные занятия бадминтоном являются эффективной практикой для лечения спазма аккомодации – так называемой «ложной» миопии. Она полностью, на 100%, исчезает после регулярных занятий бадминтоном.

Это крайне важно, потому что спазм аккомодации – это первый шаг к постоянным очкам. Но ситуация еще обратима. И бадминтон помогает восстановить зрение. А вот если пропустить этот момент, то в глазах происходят необратимые физиологические изменения. Близорукость становится истинной. И ее можно только сдерживать».



Полученные выводы основаны на серьезной доказательной базе. Исследования проводились на протяжении полутора лет специалистами Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца (НМИЦ ГБ им. Гельмгольца). В обследовании приняли участие московские школьники в возрасте от 7 до 11 лет, систематически играющие в бадминтон.

Результаты научных исследований опубликованы в авторитетных научных журналах («Российский офтальмологический журнал» 2019, № 2; «Современная оптометрия» 2019, № 1).



С.Шахрай: «Игра в бадминтон безусловно должна быть рекомендована в качестве одной из медицинских стратегий для лечения близорукости у детей. Сейчас существует три основных метода – медикаментозное лечение, лазерная терапия и консервативное лечение. Бадминтон – это новая, четвертая стратегия. Бадминтон необходимо на всех уровнях – от детских садов до вузов – включать в повседневную практику занятий.»



Напомним, ранее НФБР и НМИЦ ГБ им.Гельмгольца разработали инновационную методику борьбы с миопией, включающую занятия бадминтоном, которая получила патент в России, США и Канаде.