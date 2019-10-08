Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро чемпионата мира. Первенство мира прошло в городе Штутгарте в Германии. Россиянки уступили гимнасткам из Соединённых Штатов Америки. Третье место в командном многоборье заняла команда Италии.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала выступление сборной в командном многоборье. По словам девушки, сначала все "шло хорошо", но они немного заволновались после упражнения на бревне.
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"Для нас второе место – как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками, но в этот раз отрыв был значительно меньше, чем на предыдущих чемпионатах мира, так что мы довольны вдвойне", - приводит слова призера ЧМ портал Sports.ru.
Она отметила, что в команде две новые девочки, очень маленькие, им по 16 лет, за них переживали, как они поведут себя на большом помосте при такой публике. "Но остались ими довольны, они молодцы", – сказала Мельникова.
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Amazing job today @_gelyamelnikova! ???? pic.twitter.com/IRb41ezpN2— Yang Boo! ???? (@shirai_iii) 5 октября 2019 г.