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8 октября 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала серебро чемпионата мира. Первенство мира прошло в городе Штутгарте в Германии. Россиянки уступили гимнасткам из Соединённых Штатов Америки. Третье место в командном многоборье заняла команда Италии.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала выступление сборной в командном многоборье. По словам девушки, сначала все "шло хорошо", но они немного заволновались после упражнения на бревне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)8 Окт 2019 в 11:34 PDT

"Для нас второе место – как первое, потому что мы пока не можем соперничать с американками, но в этот раз отрыв был значительно меньше, чем на предыдущих чемпионатах мира, так что мы довольны вдвойне", - приводит слова призера ЧМ портал Sports.ru.

Она отметила, что в команде две новые девочки, очень маленькие, им по 16 лет, за них переживали, как они поведут себя на большом помосте при такой публике. "Но остались ими довольны, они молодцы", – сказала Мельникова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)5 Окт 2019 в 1:34 PDT