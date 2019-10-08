Все новости >>

Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Чемпионка мира Мария Ласицкене требует отставки главы ВФЛА

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Чемпионка мира Мария Ласицкене требует отставки главы ВФЛА

Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сделала заявление относительно интервью руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина, в котором он пренебрежительно отзывается о достижениях спортсменки и излишне выпячивает свою роль в её победах.

В этом году спортсменка завоевала золото и стала чемпионкой мира уже в третий раз. На своей странице в Instagram Мария написала, что не имеет с руководителем федерации никаких отношений.

Ласицкене критиковала руководство ВФЛА ещё несколько лет назад за то, что происходит в федерации спорта. Шляхтин однажды отговаривал Марию от выступлений в Европе, мотивируя тем, что спортсменка там будет прыгать одна. По мнению Марии, руководство федерации должно уйти в отставку. Оно ни разу не поддержало спортсменов, однако оплатило услуги адвокатов тем участникам, которых заподозрили в употреблении допинга.

К «чистым» спортсменам у руководства нет никакого уважения. В работе федерации должны быть правильно расставлены акценты. Большее внимание необходимо уделять молодёжи, пишет чемпионка мира.

Мария Ласицкене не против выступления спортсменов, которые были замечены в употреблении допинга, однако везде должно проводиться объективное расследование. Остальные легкоатлеты не должны от этого страдать. Встречаться с Шляхтиным Мария не планирует. Она чётко обозначила свою позицию.

ПВ

//картина дня

В мире

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения Владимира Путина в небе над Голливудом появилась необычная надпись

В день рождения президента России Владимира Путина, 7 октября, в небе над Голливудом появилась необычная надпись. Многие жители Лос-Анджелеса опубликовали в сети фотографии, подтверждающие этот факт.

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине, что Крым всегда был российским. Это вызвало бурю возмущения украинского посла. Тот даже немного растерялся. Но ему еще не привели…

Скандал разразился на международном форуме в Австрии. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик припомнил Украине…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом Москвы решение о передаче дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.

//новости ан

Депутаты Госдумы одобрили законопроект о взаимозаменяемых лекарствах. Законопроект вводит понятие взаимозаменяемых лекарств и условия их закупки, можно будет лекарства…

Спортивный комментатор Василий Уткин и генпродюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки устроили перепалку в соцсети. Уткин опубликовал в Инстарам видео, как девушка в туфлях…

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной. По его мнению, решение конфликта в Донбассе зависит…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Челябинске мужчину осудили на 15 лет за изнасилование 15-летней девочки. Девушка выросла и почти через 4 года осознала, что сломала жизнь человеку и решила признаться…

//новости ан

В Якутске крупное ЧП в следственном изоляторе. Покончил с собой один из обвиняемых по громкому уголовному делу об аварии на шахте «Мир», когда из-за затопления под землей…

//новости ан