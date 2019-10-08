Чемпионка мира Мария Ласицкене требует отставки главы ВФЛА

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8 октября 2019, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене сделала заявление относительно интервью руководителя Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина, в котором он пренебрежительно отзывается о достижениях спортсменки и излишне выпячивает свою роль в её победах.



В этом году спортсменка завоевала золото и стала чемпионкой мира уже в третий раз. На своей странице в Instagram Мария написала, что не имеет с руководителем федерации никаких отношений.



Ласицкене критиковала руководство ВФЛА ещё несколько лет назад за то, что происходит в федерации спорта. Шляхтин однажды отговаривал Марию от выступлений в Европе, мотивируя тем, что спортсменка там будет прыгать одна. По мнению Марии, руководство федерации должно уйти в отставку. Оно ни разу не поддержало спортсменов, однако оплатило услуги адвокатов тем участникам, которых заподозрили в употреблении допинга.



К «чистым» спортсменам у руководства нет никакого уважения. В работе федерации должны быть правильно расставлены акценты. Большее внимание необходимо уделять молодёжи, пишет чемпионка мира.



Мария Ласицкене не против выступления спортсменов, которые были замечены в употреблении допинга, однако везде должно проводиться объективное расследование. Остальные легкоатлеты не должны от этого страдать. Встречаться с Шляхтиным Мария не планирует. Она чётко обозначила свою позицию.



