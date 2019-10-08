Чемпион Узбекистана построит современный стадион в центре Ташкента

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8 октября 2019, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Nikku / globallookpress.com

Узбекский футбольный клуб «Пахтакор», досрочно выигравший чемпионат страны 2019 года, построит современный стадион в центре Ташкента. Об этом корреспонденту «Аргументов недели» рассказал генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман.

«Работа над созданием проекта стадиона началась в конце 2017 года. На международном конкурсе были представлены шестнадцать концептов арены, подготовленные ведущими зарубежными фирмами, которые строили спортивные объекты по всему миру. Возведение стадиона «Пахтакор» стартует в январе следующего года. Думаю, это будет центр Ташкента», - отметил Адисман.

Ранее сообщалось, что в «Пахтакоре» определились с главным тренером на следующий сезон.