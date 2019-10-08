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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

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Чемпион Узбекистана построит современный стадион в центре Ташкента

, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Чемпион Узбекистана построит современный стадион в центре Ташкента
фото: Nikku / globallookpress.com

Узбекский футбольный клуб «Пахтакор», досрочно выигравший чемпионат страны 2019 года, построит современный стадион в центре Ташкента. Об этом корреспонденту «Аргументов недели» рассказал генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман.

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В узбекском «Пахтакоре» определились с главным тренером на следующий сезон

«Работа над созданием проекта стадиона началась в конце 2017 года. На международном конкурсе были представлены шестнадцать концептов арены, подготовленные ведущими зарубежными фирмами, которые строили спортивные объекты по всему миру. Возведение стадиона «Пахтакор» стартует в январе следующего года. Думаю, это будет центр Ташкента», - отметил Адисман.

Ранее сообщалось, что в «Пахтакоре» определились с главным тренером на следующий сезон.

 

ДЦ

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