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Аргументы Недели. 39(683) от 09.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

В узбекском «Пахтакоре» определились с главным тренером на следующий сезон

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

В узбекском «Пахтакоре» определились с главным тренером на следующий сезон
фото: Nikku / globallookpress.com

Узбекский футбольный клуб «Пахтакор» планирует продолжить сотрудничество с главным тренером Шотой Арвеладзе по окончании текущего сезона. Об этом «Аргументам недели» рассказал генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман.

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«Шота Арвеладзе, имеющий опыт работы в именитых командах, за два с половиной года добился очень приличных результатов. Однако предстоит еще сделать немало, поэтому мы надеемся, что главный тренер останется. Добавлю, что Арвеладзе является одним из главных консультантов сборной Узбекистана, он очень сильно помогает наставнику команды Вадиму Абрамову. Абрамов принял сборную в сложное время, поддержка Шоты Арвеладзе, знающего наш национальный стиль игры, ему необходима», - отметил Адисман.

 

ДЦ

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