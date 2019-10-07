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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Судья спас от позора вратаря «Локомотива»

, 13:46 [ «Аргументы Недели», ]

Судья спас от позора вратаря «Локомотива»
Виктор Филиппов, dfl.org.ru

На 73-й минуте матча «Локомотив» - «Арсенал» (2:1) вратарь Гилерме подбросил мяч в воздух, чтобы ввести его ногой в игру, но нападающий гостей Ломовицкий перехватил мяч и забил гол. Судья Лапочкин отменил гол и наказал нападающего желтой карточкой. Эпизод для еженедельника «Аргументы недели» комментирует арбитр ФИФА Виктор Филиппов.   

«Очевидно, судья определил опасную игру со стороны нападающего «Арсенала», - сказал в интервью еженедельнику «Аргументы недели» арбитр ФИФА Виктор Филиппов. - Но если бы Гилерме на два метра вверх подкинул мяч или на три в сторону? Или такой банальный эпизод: вратарь хочет выбить мяч, откатывает подальше, нападающий тут как тут: отбирает – гол. Немая сцена… Это в принципе такая же ситуация. Только в данном случае Гилерме подбросил мяч вверх, а не катнул вперед… То есть мяч уже у него не под контролем, он потерял контроль над мячом. Здесь есть понятие – игровое расстояние. Если вратарь подбросил или подкинул мяч на игровое расстояние, чтобы ударить, а нападающий бросился на перехват – это нарушение правил, то есть сыграл опасно, мог нанести травму. А вот было ли игровое расстояние в нашем случае? По-моему, не было. То есть вратарь дал маху. Проблема вот в чем: когда вратари вводят мяч в игру, даже опытные судьи порой теряют контроль за мячом, отворачиваются, не видят эпизод. Судья в поле отвернулся, помощник тоже проспал, и начались разборки!»      

  

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