Арбитры подарили победы «Локомотиву» и «Ахмату»

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7 октября 2019, 13:39 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал для еженедельника «Аргументы недели» судейство в 12-м туре чемпионата России, определив четыре грубые ошибки, три из которых прямо повлияли на результаты матчей.

В матче «Краснодар» - «Спартак», на 87-й минуте в середине поля полузащитник Кайо грубо сбивает, ударом сзади спартаковца Мельгарехо. Срыв атаки, грубая игра - желтая карточка! Судья Мешков прекрасно видел эпизод, но никак не отреагировал. Но минуту спустя во время игровой паузы, получив подсказ ВАРовца, принял решение! Можно было бы как-то найти этому объяснение, если бы мяч после нарушения правил остался у спартаковцев, но ведь «Краснодар» перехватил мяч и провел атаку… Футбольный мир вправе спросить: Парень, ты как здесь оказался, в судейской форме? Ведь это детские ошибки. Однако у экранов ВАР сидят те же самые ребята, которые судят: вчера он - в поле, сегодня – ВАР. Мешков, напомню, в матче третьего тура ЦСКА – «Локомотив» сидел на ВАРе, а судил Безбородов. Безбородов пропускает явное нарушение правил в штрафной площади «Локомотива» на Чалове, хотя находится в хорошей позиции. Но Мешков сигнализирует, Безбородов смотрит ВАР и дает пенальти. Во втором тайме такой точно эпизод происходит в штрафной ЦСКА – явный фол на Смолове, такая же позиция у судьи, но Безбородов – никакой реакции. Однако ведь и Мешков промолчал! То есть, сидя перед экраном ВАР, он один и тот же эпизод расценил по-разному.

Но самые убийственные решения судей были в других матчах. «Локомотив» – «Арсенал» (2:1). На 73-й минуте Ломовицкий забил правильно, вратарь «Локомотива» Гилерме просто зевнул, потерял контроль над мячом, никакого нарушения со стороны нападающего не было, но Лапочкин отменил гол и показал Ломовицкому желтую. Черевченко (тренер «Арсенала» - прим. ред.) после матча вроде никаких претензий к судейству не предъявил. А какие претензии! Все уже было расписано, «Локомотив» должен был выиграть…

А в матче «Уфа» - «Ахмат» (0:1) произошло, есть такое выражение у судей, «убийство Лысого в подвале». Безбородов не увидел два стопроцентных пенальти в ворота «Ахмата»! А ведь арбитр ФИФА. Оба игровых эпизода произошли в штрафной гостей ближе к боковой - к помощникам. А что делал действующий арбитр ФИФА? Он максимально удалялся от игрового эпизода, то есть «уходил в лес», чтобы не видеть… А ВАРа не было. После игры представитель «Уфы» заявил: Надо снять Егорова (главу судейского департамента РФС – прим.ред.). Но не Егоров ведь бегал по полю! Бегал арбитр ФИФА Безбородов. Вот кого надо выгонять. Зачем ты вмешиваешься в распределение очков! Тогда так и скажи перед игрой: «Ребята, извините, сегодня будет «убийство Лысого в подвале»! Потому что по-другому не можем, потому что сегодня день рождения Кадырова (5 октября – день рождения Рамзана Кадырова – прим. ред.), и вообще, кто вы такие – «Уфа»!» И что в такой ситуации может сделать Евсеев (тренер «Уфы» - прим. ред.)? Если бы такие пенальти не поставили в ворота соперников «Зенита» или «Локомотива» - скандал был бы сумасшедший».