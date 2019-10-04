«Краснодар» терпит очередное поражение в ЛЕ, теперь от «Хетафи» 1:2

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4 октября 2019, 00:09 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

фото: pixabay.com

3 октября в рамках второго тура групповой стадии Лиги Европы сезона 2019/20 «Краснодар» на своем стадионе «Краснодар» принял «Хетафе». Главный арбитр поединка Иван Бебек (Хорватия). «Краснодар» проиграл в первом матче Лиги Европы швейцарскому «Базелю» (0:5), а «Хетафе» обыграл «Трабзонспор» - 1:0.

Самые сильные стороны «Хетафе» - это стандарты и фланговые атаки. Заочно бровки «Краснодара» выглядят солиднее. Надо, чтобы «быки» явили свой лучший и быстрый футбол – «Хетафе» плохо справляется с ответными выпадами через фланги. Еще один важный недостаток в игре испанской команды – много индивидуальных ошибок. А мы прекрасно знаем, что «быки» и сами «косячат», и других лихо наказывают за их огрехи. Поэтому, сегодня у «чёрно-зелёных» будут шансы на успех, несмотря на все проблемы.

Особенного внимания российских любителей футбола заслуживает группа С. Именно в данном квартете вместе с турецким “Трабзонспором”, швейцарским “Базелем” и испанским “Хетафе” выступает наш “Краснодар”. Группа довольно ровная по составу, но краснодарцы здесь точно не выглядят фаворитами. Тем более, российский клуб, как мы уже знаем, просто отвратительно стартовал на групповом этапе, проиграв со счетом 0:5 “Базелю”. Кстати, это поражение стало самым крупным в истории “Краснодара” в еврокубках. Теперь на своем поле “быки” принимают “Хетафе”. Нельзя сказать, что с представителем Примеры будет легче, однако краснодарцы должны разозлиться и показать свой лучший футбол. Тем не менее, сделать это будет крайне сложно.

Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался! Стоит отметить, что не все основные игроки "Хетафе" в составе, некоторые из них не полетели в Россию, а остались готовиться к следующему матчу в Испании. Пока что не очень высокие скорости в нашем матче, в основном в центре поля проходит борьба, а вот до штрафной игра совсем не доходит.

Голкипер гостей вынес мяч от ворот на Гальего, но здорово против нападающего играет Спайич и не позволяет ему ничего сделать.Что-то странное исполнили футболисты "Краснодара", Олссон не стал подавать в штрафную, а сыграл на Вильену, который забросил мяч в штрафную, но там никого из партнеров не оказалось.

«Чёрно-зелёные» в этом сезоне очень плохи в обороне. Если раньше проседали только фланги, и то из-за того, что латерали часто поддерживали атаки, то сейчас проваливается и центр. Причем, большинство проблем идет из-за индивидуальных ошибок. Неточный пас, неаккуратная обработка мяча, корявый вынос – и соперник в одну-две передачи, а то и вообще без них организует гол.

У “Хетафе” довольно сбалансированный состав, а в прошлом сезоне Ла Лиги эта команда финишировала на высокой пятой строчке. Выше оказались только гранды, а многие клубы с большим бюджетом финишировали ниже. Многие ругают игру “Хетафе” за примитивные забросы вперед на мощного форварда Молину, но подобная тактика приносит результат, а победителей, как известно, не судят.

Угловой заработали гости. Пошла подача в центр штрафной, откуда последовала скидка на дальнюю штангу, а там оказался Тимор и головой пробил в перекладину. Сразу несколько падений на поле, а дальше оказался с мячом Гальего и выстрелил по воротам с дальней дистанции, но не попал.И еще один угловой заработали гости. С левого фланга пошла подача в штрафную, а там здорово играет Фьолусон, еще один угловой будет.И снова пошла подача со стандарта в штрафную, отбивается "Краснодар", на подборе первым оказался Кенеди, но выполнил неточную передачу.И снова неприятный момент у ворот "Краснодара". Пошел заброс от Анхеля на Гальего, который выиграл верховую борьбу, но пробил выше ворот.И снова неприятный момент у ворот "Краснодара". Пошел заброс от Анхеля на Гальего, который выиграл верховую борьбу, но пробил выше ворот.

На 36 мин.Анхель забивает гол: к этому всё и шло, к сожалению. Потерял мяч Олссон на своей половине поля, далее вывел Кенеди Анхеля на рандеву с голкипером, а тот спокойно переиграл Сафонова.Получил какое-то повреждение Кенеди во время этой атаки, оказывают помощь бразильцу за пределами поля.И снова повезло хозяевам, пошел прострел в штрафную "Краснодара" от Фахира, а там совсем один оказался Ньом, который пробил в штангу. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:1.

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Сулейманов пробил по воротам, но попал в стенку, а дальше мяч отскочил в штрафную и попал в голову Гарсии, от которой прилетел точно в руки голкиперу. Олссон сыграл налево на Рамиреса, который пробил по воротам, спокойно должен был забирать мяч голкипер, но отбил перед собой, а на добивании первым оказался Берг, но пробил во вратаря.Едва не наказали "Краснодар" испанцы, убежали они в быструю контратаку, ворвался в штрафную Анхель, но его удар заблокировал Петров.

На 61 мин Анхель делает дубль и счет становится 0:2 в пользу испанцев: пошел мягкий заброс в штрафную "Краснодара", где отклеился от Берга Анхель и в падении пробил ногой в дальний угол.

Заброс к чужой штрафной на Берга, которому досталось от Бруно, защитник "Хетафе" получил желтую карточку за этот фол. Началась потасовка на поле. Ари и Тимор получили обоюдные предупреждение, сильнее всех они "проявили" себя в этой потасовке.

На 69 мин.Ари забивает ответный гол-1:2: Прорвался Ари по левому флангу, ворвался в штрафную, обыграл защитника и прострелил вдоль ворот, пытался там пробить Сулейманов, в результате мяч отскочил обратно к бразильцу, который с близкой дистанции расстрелял голкипера.

И снова неприятный момент у ворот "Краснодара". С правого фланга последовала подача на ближнюю штангу, где выиграл верховую борьбу Гальего, но пробил точно в руки Сафонову.

Заброс из центрального круга на Ари, который из сложной ситуации затылком пробивал по воротам, но получилось точно в руки голкиперу. Сафонов вынес мяч от ворот на Берга, которому в спину влетел Тимор, за что и получил желтую карточку, а это была уже вторая дли него, удален с поля игрок "Хетафе".К основному времени матча добавлено пять минут.

Ари скинул мяч головой на Берга, который выскочил на ворота и казалось, что протолкнул мяч мимо голкипера, но вот еще одного касания не хватило Маркусу.Сулейманов с правого фланга выполнил подачу в штрафную, здорово играет кулаками на выходе голкипер, на подборе первым оказался Фернандеш, который пробивал по пустым воротам с дальней дистанции, но не попал, было сложно.Звучит финальный свисток. «Краснодар» так и не смог набрать хотя бы одно очко и замыкает турнирную таблицу в группе