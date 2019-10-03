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Аргументы Недели. 38(682) от 02.10.19 Скачать номер

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Потерявшей по смс 2 млн руб. оказалась олимпийская чемпионка

, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Потерявшей по смс 2 млн руб. оказалась олимпийская чемпионка
Фото: Instagram

Стало известно имя пострадавшей от рук мошенницы москвички. Известно, что в полицию обратилась 23-летняя девушка, у которой гадалка обманным путём выманила около 2 млн руб. по смс.

Москвичка лишилась двух млн руб. по смс

Москвичка лишилась двух млн руб. по смс

Согласно источнику, от рук мошенницы Ольги пострадала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Спортсменка обратилась к гадалке с просьбой о помощи, но та получила деньги и перестала выходить на связь, передаёт РЕН ТВ.

Представитель фигуристки сказала, что, пока не может прокомментировать ситуацию.

Ведётся поиск злоумышленницы.

Аделина Сотникова четырехкратная победительница чемпионата России и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире.

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