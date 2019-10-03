Потерявшей по смс 2 млн руб. оказалась олимпийская чемпионка

Стало известно имя пострадавшей от рук мошенницы москвички. Известно, что в полицию обратилась 23-летняя девушка, у которой гадалка обманным путём выманила около 2 млн руб. по смс.
Согласно источнику, от рук мошенницы Ольги пострадала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Спортсменка обратилась к гадалке с просьбой о помощи, но та получила деньги и перестала выходить на связь, передаёт РЕН ТВ.
Представитель фигуристки сказала, что, пока не может прокомментировать ситуацию.
Ведётся поиск злоумышленницы.
Аделина Сотникова четырехкратная победительница чемпионата России и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире.