Потерявшей по смс 2 млн руб. оказалась олимпийская чемпионка

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3 октября 2019, 13:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Стало известно имя пострадавшей от рук мошенницы москвички. Известно, что в полицию обратилась 23-летняя девушка, у которой гадалка обманным путём выманила около 2 млн руб. по смс.

Москвичка лишилась двух млн руб. по смс

Согласно источнику, от рук мошенницы Ольги пострадала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова. Спортсменка обратилась к гадалке с просьбой о помощи, но та получила деньги и перестала выходить на связь, передаёт РЕН ТВ.

Представитель фигуристки сказала, что, пока не может прокомментировать ситуацию.

Ведётся поиск злоумышленницы.

Аделина Сотникова четырехкратная победительница чемпионата России и олимпийская чемпионка Сочи-2014 в личном турнире.