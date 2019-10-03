«Зенит» уверенно побеждает «Бенфику» 3:1

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3 октября 2019, 08:38 [ «Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

soccernews.ru

Сегодня, 2 октября «Зенит» на своем поле стадионе «Санкт-Петербург». принял португальскую «Бенфику» в матче второго тура Лиги чемпионов. Главный арбитр поединка Карлос дель Серро (Испания). Лига чемпионов возвратилась в Санкт-Петербург. Три сезона "Зенит" отсутствовал в главном европейском турнире. Свой последний матч в ЛЧ "сине-бело-голубые" провели как раз против "Бенфики" – в 1/8 финала в сезоне-2015/16.

«Зенит» бодро отыграл первый матч в Лиге Чемпионов. Гостевая ничья с «Лионом» - хороший результат, при том, что команда Сергея Семака играла по новой схеме с новыми игроками в линии обороны. Питерцам удалось удивить французов, и во многом благодаря этому последний не показали свой лучший футбол. После этого «Зенит» подкрепил успех «Аргентиной-Ямайкой» в матче с «Рубином»

«Бенфика» в первом матче Лиги Чемпионов проиграла дома «Лейпцигу». Но тут, похоже, проблема была не в «орлах». Детище «Ред Булла» сейчас очень сильно – оно лидирует в Бундеслиге и по очкам, и по качеству игры. В чемпионате Португалии «Бенфика» идёт на втором месте.Ситуация в группе G запутанная, и после сегодняшнего дня она может быть ещё запутаннее. Но мы верим в успех российского клуба! Что интересно, это седьмая встреча команд, и в предыдущих у каждой команды по 3 победы. В Петербурге "Бенфика" выигрывала лишь однажды, а вот проигрывала дважды. Такой расклад перед сегодняшним матчем

Поехали! Игра началась! С центра поля стартовала "Бенфика" А вот и первая попытка удара по воротам. Это Оздоев из-за пределов штрафной площади пробил, но не очень сильно. Влаходимос проводил мяч за лицевую.А вот первый угловой заработала "Бенфика", и получилось очень опасно! Оздоев дал пробить оппоненту с линии вратарской, и повезло, что рядом со штангой мяч прошёл! Ну что же, очень весело начал поединок "Зенит", старается наша команда контролировать мяч на первых минутах.Дзюба здорово отобрал мяч в центре поля, запустил в штрафную площадь Азмуна, который вышел на ударную позицию, но Влаходимос отбил! Суета перед воротами, в итоге удалось Дзюбе ещё раз пробить, но попал он в соперника! Прямо паника! Весёлое начало! Заброс в штрафную площадь "Бенфики" на Азмуна, но защитник гостей грамотно поставил корпус иранскому форварду, и Влаходимос на выходе мяч в руки забрал.Не самый высокий темп игры у нас получается. Футболисты "Бенфики" долго катали мяч на своей половине поля, а вот при переходе в атаку его потеряли.Угловой заработал "Зенит". Разыграли на правом фланге Дуглас и Шатов, в итоге бразилец сразу пробил после ответного паса с острого угла! Неплохо! Мяч выше перекладины пролетел!"Бенфика" долго катает мяч, а вот "Зенит" при первой возможности довольно резво сразу его в атаку тащит. В атаке "Зенит". Азмун забежал по левому флангу, простреливал в штрафную площадь, на перехвате игрок "Бенфики" сыграл.

Гримальдо на приличной скорости подключился по левому флангу, но отлично сыграл Смольников! Не проиграл Игорь в скорости, успел первым сыграть, выбил мяч в аут.Дзюба всё активнее открывается на правом фланге, простреливал сейчас Артём в штрафную площадь, выбивают мяч игроки "Бенфики".Без ворот идёт игра. Сейчас "Бенфика" перешла на половину поля "Зенита", но сильно вперёд продвинуться не получается.Пицци нанёс дальний удар по воротам "Зенита", но всё видел Лунёв и без проблем мяч поймал. Извинился Луиш перед своими партнёрами, что не стал что-то придумывать, пробил сам.Комбинирует "Бенфика" на половине поля "Зенита", но внимательно в обороне хозяева поля действуют. В основном левым флангом атакуют португальцы.

На 22 мин. Артем Дзюба забивает гол:Круто! Влаходимос от своих ворот отыграл на Фейса, которому навязал борьбу Оздоев. Мяч отскочил обратно в штрафную на Дзюбу, он вышел один на один и уверенно пробил мимо голкипера в дальний угол- 1:0 повели питерские.Воспользовался "Зенит" ошибкой соперника, надо отдать должное Оздоеву, что сразу набросился на игрока "Бенфики", в итоге получилась голевая передача Дзюбе. Шатов получил мяч справа в штрафной площади от Оздоева, качнул Гримальдо и из-под него пробил в дальний угол! Рядом со штангой получилось!

Очень долго владела мячом "Бенфика", а в итоге всё завершилось дальним ударом в исполнении Таарабта! Не очень опасно получилось, Лунёв мяч поймал.Да, пока в основном дальними ударами завершает свои атаки "Бенфика", а это значит, что очень плотно и внимательно в обороне действует "Зенит". Так держать! Полчаса сыграли команды, "Зенит" выигрывает и в целом игру контролирует. Не получается у "Бенфики" как следует освоиться и найти свою атакующую игру. Азмун лежит в штрафной площади соперника. Была у него тут борьба с Жардимом. По всей видимости, ничего серьёзного. Но врачи на поле. Дзюбе тоже оказали помощь за пределами поля, что-то с бедром у форварда. Азмун в порядке, он тоже сейчас вернётся в игру. Все здоровы, и это главное! Много борьбы в центре поля мы наблюдаем. Смольников сейчас нарушил правила в попытке сыграть на опережение.Ракицкий из середины поля сделал передачу направо на Дзюбу, но пока там Артём разворачивался и играл с Шатовым, успели вернуться футболисты "Бенфики".Подача от правого флажка в направлении Дзюба и Ивановича, в итоге ни тот, ни другой до мяча не добрались. Отбилась "Бенфика". Хороший момент! Дзюба выполнил скидку головой на Дриусси, который одним движением убрал защитника и пробил по воротам с подступов к штрафной площади. Недалеко от штанги, но всё-таки мимо!Продолжает дальними ударами играть "Бенфика", потому как в штрафную пробраться пока не получается. Справляется Лунёв и в этот раз.На протяжении многих игр у петербуржцев прослеживается только один вариант в атаке – забросы на Дзюбу и Азмуна. Остальные уходят на второй план за невозможностью довести мяч до ворот. И это при том, что Дриусси, Кузяев и Шатов – в целом классные игроки, которые могут и сами обострять игру. Но не выходит: российские команды слишком сильно увлекаются парковкой автобуса. С «Бенфикой» в этом плане должно быть проще – она играет сама и дает играть соперникам. У игроков группы атаки будут шансы проявить себя, но у оборонцев будет гораздо больше возможностей ошибиться. И, пожалуй, самое неприятное – это прорывы по флангам и дальние удары. И неизвестно еще, что хуже. Пока хватит! Первый тайм окончен. 1:0, "Зенит" впереди. Пока всё очень хорошо складывается для петербургской команды. Будем ждать продолжения.

Начался второй тайм. Азмун здорово слева ворвался в штрафную площадь и нанёс сильный удар с хода. Отбил Влаходимос! Хорошее начало второй половины!Очень опасный штрафной заработал "Зенит"! До цели было порядка 23-х метров, Дриусси исполнил, но угодил в стенку. Добивание от аргентинца, вновь в стенку!

Но в матчах с равными себе командами у «Бенфики» игра откровенно не идет. В конце августа подопечные Бруну Лажи проиграли «Порту» (0:2), не нанеся ни одного (!) удара в створ. С «Лейпцигом» получилось получше: португальцы перестреляли соперника, но не смогли реализовать свои моменты. С ними небольшая напряженка: мало стопроцентных шансов, но много попыток. Особенно издали, на что «Зениту» нужно обратить особое внимание. Пожалуй, если питерцам удастся перекрыть фланги «Бенфики», это будет главное оружие гостей. И вновь спокойно играет Лунёв, забирает мяч в руки. Весьма спокойно у ворот "Зенита" сегодня, но надо забивать второй гол, чтобы уже успокоиться окончательно.

Шатов справа исполнил аут, забрасывал в штрафную на Дзюбу, и Артёму даже удалось по воротам пробить, но Влаходимос мяч в руки забрал.

Алехандро Гримальдо и Франко Черви – два человека, которых «Зениту» нужно бояться больше всего. На противоположном краю работает Пицци, который тоже очень хорош, но нестабилен. Тревожный знак, с учетом того, что у «Зенита» правый фланг обороны проседает гораздо чаще, чем левый. «Орлы» любят разгонять быстрые комбинации, и они плохо им противостоят. Поэтому, возможно, сегодня нас ждет открытый и результативный футбол. Дзюба здорово подключил по правому флангу Смольникова, Игорь прострелил в центр штрафной площади на Азмуна, а Сердар почему-то оказался в горизонтальном положении.

Повтор показал, что Азмуна никто не трогал. Сам споткнулся форвард "Зенита", потому и не смог откликнуться на прострел Смольникова. Что ж, бывает и такое.Десять минут второго тайма позади, "Зенит" по-прежнему всё контролирует. Можно сказать, что сегодня петербургская команда первым номером действует. А вот у "Бенфики" контратаки пока не проходят."Бенфика" в последние минуты контроль над мячом наладила. Главное для "Зенита" - не отдать инициативу сопернику.Проблемы у Смольникова, и срочно готовится замена у "Зенита". Не сможет Игорь игру продолжить, помогают ему сейчас врачи за пределами поля.

Быстро подготовился к игре Йордан Осорио и появился на поле вместо Игоря Смольникова. И это первая замена в составе "Зенита".Печально, но "Зенит" отдал мяч сопернику. Недалеко от штрафной площади хозяев действуют португальцы. Не рановато ли? Стандартные положения сегодня будут одной из главных надежд на гол, если не получится ничего придумать в позиционных атак. Главное – не прижиматься к своим воротам, иначе шансов на хороший контрвыпад будет мало. В этом компоненте у подопечных Сергея Семака получается очень мало.Резвее пошли вперёд футболисты "Бенфики", всё активнее и фланги подключаются у гостей. Эх, забить бы второй гол!А вот и вторая замена в составе "Зенита". Олег Шатов покинул пределы поля, вместо него появился Вячеслав Караваев.

"Бенфика" заметно оживилась! Лунёв после удара мяч на угловой переправил! Разыграли угловой на фланге игроки гостей, Кайо рванул в штрафную площадь, но здорово поставил корпус Барриос, заставив на себе фолить.

На 70 мин. Рубен Диаш сотворил автогол: 2:0 блестяще! Барриос в центре поля убрал двух, выполнил великолепный заброс на ход Караваеву, который справа ворвался в штрафную, аккуратно прострелил в центр, и игравший на перехвате Диаш отправил мяч в створ!Испанский рефери на всякий случай посовещался с ассистентами из комнаты VAR на предмет офсайда, но всё чисто! И кстати, если бы не Диаш, дальнюю штангу бы замыкал Азмун. Но пусть лучше так, а то вчера Диего Коста и с метра в пустой створ не попал.Уже спокойнее на душе, но сдаваться рано. "Зенит" отошёл к своим воротам, "Бенфика" катает мяч на половине поля соперника.И ещё один заброс в штрафную площадь "Зенита", теперь уже уверенно забирает мяч в руки Лунёв.

На 78 мин. Сердар Азмун забивает гол и счет становится 3:0:добивает "Зенит" соперника! Без свистка разыграли мяч футболисты хозяев, последовал заброс из глубины, а Дзюба отправил один на один Азмуна, который ушёл от Влаходимоса и закатил мяч в пустой створ!

Прекрасная игра "Зенита", конечно. Ничего не дали хозяева поля сделать сопернику, а сами великолепно реализовали свои моменты.У "Зенита" тоже произошла последняя на сегодня замена. Александр Ерохин появился на поле вместо Сердара Азмуна.И вновь в контратаку убегал "Зенит", но на этот раз не удалось левым флангом прорваться. Практически без центра поля пошла игра у нас.

На 85 мин. Рауль де Томас забивает ответный мяч 3:1 Осорио неудачно вынес мяч из своей штрафной площади, угодив точно в де Томаса. Рауль долго думать не стал, нанёс сильный удар издали и попал в ближнюю девятку! Зевнул свой угол Лунёв.И ещё раз де Томас пробил из-за пределов штрафной площади, но теперь выше перекладины получилось. И то хорошо. Надо спокойно "Зениту" доиграть, без приключений.Дриусси пробил с подступов к штрафной площади, Влаходимос сыграл, поймав мяч в руки. Дзюба лежит на газоне недалеко от штрафной площади соперника.В порядке Дзюба, затем и Барриосу пришлось помощь оказывать. Но и он в порядке. Небольшая пауза из-за повреждений у нас образовалась.Пять минут добавлены к основному времени второго тайма.И вновь до удара доводит свой угловой "Бенфика". Никто не мешает Габриэлу пробивать с подступов к вратарской, Лунёв мяч ловит!Всё! Матч окончен! «Зенит» набирает 4 очка и пока лидируют в группе G вместе с «Лейпцигом».