Кокляев и Емельяненко устроили потасовку в московском ресторане

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3 октября 2019, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Одном из столичных ресторанов пауэрлифтер Михаил Кокляев и боец смешанных единоборств Александр Емельяненко устроили потасовку. Отмечается, что скоро спортсмены встретятся на ринге.

Потасовка случилась во время первой встречи Кокляева и Емельяненко после подписания контракта на будущий бой. В Сети любители спорта уже прозвали приближающийся поединок «боем года».

Встречу пауэрлифтера и бойца организовал блогер Азамат Бостанов. До этого мужчины вели противостояние лишь в Интернете, однако при личной встрече дело дошло до применения силы, передаёт РенТВ.