«Локомотив» терпит поражение 0:2, а «Атлетико» Мадрид выходит в лидеры

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2 октября 2019, 07:12 [ «Аргументы Недели», Борис Омельченко ]

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

1 сентября в Москве на стадионе «РЖД Арена» состоялся первый домашний матч "Локомотива" в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Главный арбитр поединка - Орель Гринфельд (Израиль).

По итогам первого тура "Локомотив" является лидером квартета D. В выездном матче команда Юрия Сёмина обыграла "Байер" (2:1). Голами отметились полузащитники Гжегож Крыховяк и Дмитрий Баринов."Атлетико" начал турнир с тяжёлого матча против "Ювентуса". К середине второго тайма "матрасники" пропустили два мяча от команды Маурицио Сарри. Но парни Диего Симеоне никогда не сдаются, голы Стефана Савича и Эктора Эрреры принесли мадридцам ничью 2:2.

«Локомотив» и «Атлетико» играют в похожем стиле: ставят низкий блок, прессингуют соперника на своей половине поля и часто контратакуют. В этой встрече команде Юрия Сёмина достаточно ничьей – в таком случае «железнодорожники» сохранят место в топ-2 группы. Это значит, что «Локомотив» может отдать владение мячом мадридцам, которые неуверенно действуют в позиционных атаках.

«Атлетико» страдает от отсутствия понимания в атакующих связках после ухода форварда Антуана Гризманна. Антуан обеспечивал «матрасникам» быстрый выход из обороны в атаку, активно участвовал в подыгрыше и отборе мяча. Без Гризманна мадридцы стали намного меньше забивать: в 7 турах этого сезона Ла Лиги на счету команды Диего Симеоне всего 7 голов. Это худший показатель «Атлетико» за последние 5 сезонов, в среднем за такой отрезок мадридцы забивали 11,2 мяча

Игра началась, последовала длинная передача на левый фланг на Жоау Мариу, которого опережает Ариас и начинает атаку своей команды.Заброс к чужой штрафной на Крыховяка, который оказался на газоне после единоборства с защитником, но арбитр показывает, что нужно подниматься. Первый угловой в матче заработали гости. Пошла подача в штрафную с правого фланга, где выиграл верховую борьбу Фелипе, но пробил выше ворот.

Класс соперника слишком высок, и можно нарваться на опасную контратаку. Тем более, что «Атлетико» любит такой футбол. Быстрые контрвыпады сегодня будут фишкой самого «Локомотива». Причем, не столько важно будет дойти до владений Облака, сколько заработать стандарт. Забить «матрасникам» с углового или штрафного сложнее, чем любой другой команде, но это все равно надежнее, чем пытаться раскачать оборону в позиционной атаке. Напротив, «Локомотиву» нужно как можно эффективнее сыграть без мяча и врубить высокий прессинг, чтобы заставить соперника ошибиться. Тогда шансы забить будут.

Снова в центр штрафной пошла подача, выигрывает там верховую борьбу Фелипе, но пробил точно в руки Гилерме.Как не пропустить? У «железнодорожников» есть крепкий центр обороны, который способен справиться со стандартами «матрасников». А вот с бровками могут возникнуть серьезные проблемы – именно оттуда в ворота «Локомотива» приходит большая часть опасных моментов. Впрочем, если «Локомотив» будет играть чисто вторым номером, за это особо можно не беспокоиться – кто-нибудь да подстрахует. Главное – не закрыться наглухо и оставить пространство для ответных ходок.

А вот и первая атака "Локомотива", пошла передача налево на Жоау Мариу, который выполнил подачу в чужую штрафную, а там совсем немного не дотянулся до мяча Крыховяк

.Диего Симеоне не изменяет своему стилю. У него по-прежнему многое решают атаки через центр и стандартные положения. Стилистически у «Атлетико» есть только один очень весомый козырь против «Локомотива» - сильные фланги обороны, которые любят подключаться к атаке. Сауль, Коке и Жоау Фелиш по краям уже выглядят грозно. Но главной ударной силой являются Киран Триппьер и Ренан Лоди (да-да, тот самый, который чуть не уехал в «Зенит»). Именно они могут поймать «Локомотив», если тот большими силами убежит в контратаку. Пока что ни разу не удалось москвичам акцентировано перейти на чужую половину поля, всей командой обороняются, но шансы еще будут.А сейчас едва не наказали гости соперника за очередную потерю на своей половине поля, пошла передача в штрафную на Косту, против которого превосходно сыграл Рыбус.Передача в штрафную на Фелиша, который оказался совсем один и прострелил вдоль ворот, но здорово играет Гилерме и забирает мяч в руки.

У Семина добавилось проблем в связи с травмой второго Миранчука, но и так понятно, что против “Атлетико” будет выстроена эшелонированная оборона в расчете на везение Крыховяка и Смолова. Кстати, все же помнят, что “Локо” и “Атлетико” играли между собой в 1/8 финала Лиги Европы и “железнодорожники” проиграли по сумме двух матчей 1-8? Так вот, сейчас такой сценарий вряд ли повторится. Хозяева достаточно надежно действуют в обороне и постараются не подпустить юркого Фелиша, мощного Диего Косту и пластичного Морату .Угловой заработали гости, пошла подача на ближнюю штангу, где здорово выиграл верховую борьбу Фелиш и скинул мяч на Косту, который оказался совсем один перед пустыми воротами, но каким-то чудом в них не попал.Отодвинули игру от своих ворот в последние минуты москвичи, перекатывают мяч в центре поля, но "Атлетико" инициативу отдавать не готовы, высоко прессингуют соперника.

Долгая позиционная атака "Локомотива", пошла передача направо на Жемалетдинова, который долго принимал решение и в итоге потерял мяч.Опасно у ворот "Локомотива", пошла передача в штрафную на Лоди, который выскакивал на рандеву с голкипером, но успел опередить его Гилерме, а дальше заметался мяч по штрафной, но в итоге оказался в руках у голкипера "Локомотива".Совсем не доходят мячи до Смолова, очень сильно старается Федор, предлагает себя партнерам, но вот очень плотно его опекают защитники. Теперь уже Крыховяку досталось локтем по голове в верховой борьбе с Саулем, неприятный эпизод, но арбитр считает, что было сыграно в рамках правил. Передача в штрафную на Коке, который скинул мяч пяткой на Морату, а испанец выстрелил в ближний угол, спасает свою команду Гилерме. Жоау Мариу взял инициативу на себя, попытался обыграть на правом фланге сразу двоих соперников, но обойти Фелипе ему не удалось. К основному времени первого тайма добавлено две минуты. Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0. Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

На 48 мин. Жоау Фелиш открывает счет 0:1:всё к этому шло,сделана точечная передача с правого фланга от Мораты в штрафную на Фелиша, который выстрелил по воротам "Локомотива", отбивает мяч Гилерме, но точно на Фелиша, который со второй попытки посылает мяч в сетку, «матрасники» вырвались вперед

Долгая позиционная атака "Локомотива", оказался в штрафной Смолов, но очень долго разворачивался, а затем сыграл назад на Крыховяка, который потерял мяч.

На 58 мин Тейе забивает второй гол и счет становится 0:2:два подряд угловых исполнил Жоау Мариу, но спокойно отбиваются гости, убегают в контратаке, получил в штрафную мяч Коста и выполнил передачу на Тейе, который не промахнулся по пустым воротам. Посоветовался с ассистентом арбитр, но не стал самостоятельно смотреть видеоповтор, гол засчитан, не было положения "вне игры" у игрока "Атлетико". Продолжают владеть мячом на чужой половине поля гости, Фелиш сейчас попытался пройти Идову, но решил не рисковать и отыграл назад на защитников. Пошла подача в центр штрафной, выбивает мяч Баринов, на подборе первым оказался Тейе, который пробил по воротам, но попал в защитника. Убежали в быструю контратаку футболисты "Локомотива", выполнил Смолов передачу налево на Крыховяка, который пробивал по воротам, но получилось точно в руки Облаку.

Тейе выполнил заброс в чужую штрафную на Косту, который принял мяч на грудь и пробивал в акробатическом прыжке по воротам, но не попал.Совсем упал темп в нашем матче, спокойно перекатывают мяч на чужой половине поля футболисты "Атлетико", а у москвичей ничего не получается.

Каким-то чудом не забивает сейчас "Локомотив", отличная контратака хозяев, пошла подача от Баринова на дальнюю штангу на Крыховяка, который пробивал по воротам, но спасает Облак, а затем еще и добивание блокирует, отличный момент был.Лоди оказался с мячом на левом фланге и сыграл в штрафную на Лемара, который пробивал ближний угол, спасает свою команду Гилерме.К основному времени матча добавлено четыре минуты. Звучит финальный свисток. Атлетико Мадрид набирает 4 очка и выходит в лидеры в группе D