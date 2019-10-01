Легкоатлеток возмутили чересчур откровенные ракурсы на чемпионате мира

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1 октября 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео

Съемки во время чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре стали поводом для скандала. Спортсменок возмутили ракурсы. Они оказались слишком интимными.

Организаторы решили попробовать новый способ съемки. Камеры были установлены на стартовой линии и снимали спортсменов сзади и снизу.

Мужчины к новшествам отнеслись спокойно. Возмутились женщины. Им не понравилось, как они выглядят. Кадры сзади показались слишком интимными.

«У меня возникает неприятное ощущение от такой съемки», — заявила легкоатлетка из Германии Джина Люкенкемпер, — «Принимала ли женщина участие в определении ракурсов? Не думаю».