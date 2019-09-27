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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Хабибу бросил вызов легенда мирового футбола

, 16:23 [ «Аргументы Недели», ]

скриншот twitter
скриншот twitter

Нападающий команды «Лос-Анджелесь Гэлакси» Златан Ибрагимович предложил нынешнему иконе боев без правил Хабибу Нурмагомедову дуэль. Футболист бросил вызов публично, сделал это на своем twitter-аккаунте.

Речь идет о так называемом челлендже. Это вызов другим, предложение повторить тот или иной трюк, или действие.

Челлендж Златана Ибрагимовича заключается в том, чтобы удержать мяч на груди, повторяя действия главного героя фильма «Матрица».

Златан Ибрагимович опубликовал на своей страничке видео, на котором подбрасывает мяч и ловит его на грудь. После этого он сильно отклоняется назад, и широко размахивает руками, копируя одну из самых культовых сцен фильма «Матрица», где Нео уворачивается от пуль.

Свой вызов футболист назвал «Matrix challenge». Он предложил повторить трюк мировым знаменитостям: футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и легенде боев без правил Хабибу Нурмагомедову.

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