Хабибу бросил вызов легенда мирового футбола

Нападающий команды «Лос-Анджелесь Гэлакси» Златан Ибрагимович предложил нынешнему иконе боев без правил Хабибу Нурмагомедову дуэль. Футболист бросил вызов публично, сделал это на своем twitter-аккаунте.
Речь идет о так называемом челлендже. Это вызов другим, предложение повторить тот или иной трюк, или действие.
Челлендж Златана Ибрагимовича заключается в том, чтобы удержать мяч на груди, повторяя действия главного героя фильма «Матрица».
Златан Ибрагимович опубликовал на своей страничке видео, на котором подбрасывает мяч и ловит его на грудь. После этого он сильно отклоняется назад, и широко размахивает руками, копируя одну из самых культовых сцен фильма «Матрица», где Нео уворачивается от пуль.
Свой вызов футболист назвал «Matrix challenge». Он предложил повторить трюк мировым знаменитостям: футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и легенде боев без правил Хабибу Нурмагомедову.
Matrix challenge: @paulpogba @DjokerNole @TeamKhabib @MinoRaiola SHOW ME #matrixchallenge pic.twitter.com/ZEUk8o0Wi0— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 27 сентября 2019 г.