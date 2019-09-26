В поселке Южном пройдут соревнования по конкуру на приз ЗСК

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26 сентября 2019, 22:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

29 сентября в конно-спортивном комплексе "Гасконь" (Краснодарский край, Динской район, поселок Южный, ул. Северная, 16 ж) состоятся ежегодные соревнования по конкуру на Приз Законодательного Собрания Краснодарского края. Начало соревнований в 9:00, торжественная церемония открытия в 12:00.

Турнир соберет ведущих спортсменов Юга России. В соревнованиях примут участие около 100 спортивных пар из Краснодара, Сочи, Динского, Каневского, Красноармейского, Курганинского, Тихорецкого районов, Республики Крым, города Севастополя, Ростовской области и Ставропольского края.

В этом году в программу включены маршруты «Общего зачета» для всадников на молодых лошадях (от 4-х лет и старше, а также для тех спортсменов, которые в силу своей подготовленности пока не могут участвовать в соревнованиях с большой высотой препятствий, от 14 лет и старше).

Главный приз – авторское скульптурное изображение всадника на коне, выполненное из бронзы по эксклюзивному заказу ЗСК.

Кроме уникальных памятных призов спортсмены, занявшие с 1 по 5 место, получат денежные награды.

Организаторы соревнований приглашают всех, кто любит конный спорт, посетить это яркое и зрелищное событие.