Газета «Экип»: Головин правит бал

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26 сентября 2019, 14:21 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

Французская пресса продолжает восхищаться игрой Александра Головина в матче против «Ниццы». Об этом пишет еженедельнику «Аргументы недели» специальный корреспондент издания Василий Комаров.

Вполне ожидаемо, Головин, получив за матч против «Ниццы» девятку от «Экип», попал в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции (по версии этой ведущей спортивной газеты). Что любопытно, кроме него в этой сборной нет ни одного игрока «Монако». Хотя в общем рейтинге лидирует партнер Головина – Слимани со средней оценкой семь. Саша делит с Косельни («Бордо») 2-3 место (6,5).

Статья, посвященная символической сборной, озаглавлена - «Головин правит бал». А про нашего «правящего» написано так: «Головин – первая «девятка» в сезоне, выдал выдающийся матч. Дело даже не столько в статистике: два гола плюс результативная передача. Впечатлило то, как элегантно Александр обращается с мячом, и как хладнокровен в решающие моменты».

Газета «Фигаро» назвала Головина «новым царем Монако». Отмечает, что в прошлом году Саша был вынужден больше отрабатывать в обороне и на краю, теперь же с приходом Бакайоко, получил большую свободу, играет гораздо выше - так, как действовал в ЦСКА. Спортивный сайт MAXIFOOT, дав Головину оценку 8,5 за матч против «Ниццы», тоже подчеркивает этот момент и восхищается скромностью россиянина. Приводит его слова: «Хочу повторить, главное для меня – команда. Бог с ними – с голами, главное, чтобы «Монако» занимало достойное место в таблице».