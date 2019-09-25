ВАДА подозревает, что Россия взялась за старое

//Спорт 13+

25 сентября 2019, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Не успели мы отдышаться после страшного допинг-скандала, только сборную России с триколором и гимном допустили на Олимпиаду в Токио, как под нашу страну подложили очередную бомбу. Теперь Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подозревает московскую лабораторию в махинациях. Это грозит новой дисквалификацией и отстранением от летних Игр-2020.



Руководитель РУСАДА Юрий Ганус внезапно не просто поговорил с французской газетой L’Equipe, но и отжёг напалмом, жёстко покритиковав своих коллег. Никто от него такого не ждал.



Стрелы гнева Гануса полетели в сторону Всероссийской федерации лёгкой атлетики, которая вообще-то лишена своего легитимного статуса с ноября 2015 года после того, как была обвинена в том, что российские спортсмены очень часто и даже массово попадаются на допинге. Он призвал всех руководителей ВФЛА уйти в отставку и погрозил неотвратимым наказанием всем, кто замешан в допинговых скандалах. Это интервью Гануса изумило даже президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.



Россия была не прощена, а только получила аванс. Для этого предстояло выполнить два ключевых требования, о чём широко сообщалось в прессе. Во-первых, надо было до 31 декабря 2018 года обеспечить допуск эксперта ВАДА к электронной базе Московской антидопинговой лаборатории. Второе требование - до 30 июня 2019 года наша сторона должна предоставить доступ к физическим образцам проб из лаборатории, которые вызвали подозрение у иностранцев после изучения электронных данных. Оба этих требования выполнены.



Одни зарубежные СМИ сообщили, что ВАДА ещё раньше имело копию базы от информатора. А теперь хотело получить прямой доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, чтобы утвердиться в своих подозрениях, сверить тревожную копию с однозначным оригиналом. Уже сообщалось, что против россиян выдвинуто 43 новых дела, и ещё 298 случаев по итогам проверки базы данных попали под подозрение. Получается, что после публичной порки Россия взялась за старое?



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



