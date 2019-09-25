Хайо Зеппельт: Россия совершила допинговую подтасовку

//Спорт 13+

25 сентября 2019, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]

На Олимпиаду в Токио российских спортсменов пригласили без всяких ограничений и проблем. Российскую антидопинговую организацию даже хвалили за успехи в работе. Однако международный эксперт по допингам Хайо Зеппельт заявил, что Россия при передаче базы данных о спортсменах совершила подтасовку.



Из-за этого российскую антидопинговую организацию хотят лишить статуса. В Токио пока никаких конкретных мер на этот счёт не приняли, отложив решение вопроса на один месяц. Но над российскими спортсменами нависла новая угроза. При этом предыдущие ограничения и санкции могут показаться мелочью по сравнению с возможным наказанием за подлог документов.



В Кремле не стали комментировать ситуацию, сказав, что данный вопрос относится к компетенции спортивных организаций, они и должны готовить ответ. Возможно, бывший руководитель РУСАДА самостоятельно отредактировал базу данных, чтобы умышленно нанести вред российскому спорту. Также причиной искажения данных могло стать желание руководства антидопинговой организации вывести «из-под удара» конкретных спортсменов.



Если подлог будет доказан, то санкциями отделаться не получится. Грозит весьма серьёзное и крупное наказание для российских спортсменов. Причём пострадают абсолютно невиновные игроки. И это не будет волновать ни одну международную спортивную организацию.



