«Экип» о Головине: Русский волшебник!

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25 сентября 2019, 09:31 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

В матче седьмого тура «Монако» - «Ницца» (3:1) наш Александр Головин был лучшим. Игру российского полузащитника комментирует специальный корреспондент еженедельника «Аргументы недели» во Франции Василий Комаров.

Наконец-то - дождались! Головин выдал фантастический матч против «Ниццы». Газета «Экип» вышла с Головиным на первой полосе и подписью – «Русский волшебник». Саша забил два мяча (на 29-й и 74-й минутах) и сделал голевую (80). Получил девятку от газеты – оценка редчайшая, пока так высоко в этом сезоне не оценивался. А за весь прошлый таких оценок было всего четыре: три получил Мбаппе и одну – Ди Мариа (оба из «ПСЖ»). В конце матча весь стадион в Монако скандировал: «Головин! Головин!» Но больше всех, очевидно, радовался Жардим – Саня по сути реанимировал тренера, уже похороненного прессой: после шестого тура «Монако» торчал на предпоследнем месте (три ничьих и столько же поражений). «Очень талантливый парень, – так сказал о Головине Жардим после матча. – Настоящий алмаз, только вот нуждался в огранке. Очень прибавил, в частности в плане концентрации». А вот слова Бен-Йедера,забившего в передачи Головина: «Это настоящее счастье - иметь такого партнера!» Вратарь Лекомт: «Ничего удивительного! «Голо» - классный футболист, мы все это знали. Надеемся, что и в следующем туре сыграет так же классно». Головин же, как всегда держался скромнягой: «Не знаю, лучший ли это был мой матч за «Монако». Были и другие неплохие, в частности против «Реймса» три дня назад, хотя – увы – проиграли. Мне очень комфортно на новой позиции – в центре полузащиты (а не с краю- В.К.). Но в принципе мне плевать, на какой позиции играть, главное - приносить пользу по максимуму команде».









Первый гол Головина