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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Сергей Щербаков: Ударить ножницами в матче – это дело случая и удачи

, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Лучшим голом 2019-го года по версии ФИФА стал мяч, забитый полузащитником венгерского «Ференцвароша» Даниэлем Жори ударом через себя в матче против «Дебрецена». Событие еженедельнику «Аргументы недели» комментирует бывший нападающий сборной СССР, донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков.

«Отличный гол забил венгр! – сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший нападающий сборной СССР Сергей Щербаков. - В своей карьере я много мячей забил слета, но таким способом - ножницами через себя - ни разу не получилось. Не потому что не смог – просто подобной возможности пробить не было. Ведь это все дело удачи и случая – надо, чтобы мяч прилетел удобно, чтобы ты при этом находился спиной к воротам соперника – а ведь это противоестественная для нападающего позиция. Хотя много красивых голов забивают таким ударом, даже в чемпионате России случается. И в детстве в футбольных школах обучают, есть такое упражнение. В зале на матах мы били через себя: мяч набрасывают и ты либо - ножницами, либо полубоком. Но пригодится ли такое в карьере? Большинство так и не ударит. Ведь в матчах мяч тебе так удобно никто не набросит».            

 

ГБ

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