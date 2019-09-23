Алексей Петрушин: В «Динамо» проблема не столько в тренере, она – системная

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23 сентября 2019, 15:24 [«Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

kazfootball.kz

Бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин в интервью еженедельнику «Аргументы недели» проанализировал состояние дел в родном клубе, проигравшем матч 10-го тура чемпионата «Сочи» 2:3.

«На мой взгляд, судя по качеству игры «Динамо», внутри коллектива – кризис, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» бывший полузащитник московского «Динамо» советский и российский тренер Алексей Петрушин. - Готовились к сезону одни футболисты, а играют другие – которые пришли перед самым началом сезона и даже уже во время чемпионата. Некоторые просто не готовы к сезону. Но, как всегда, виноват тренер. Именно он отвечает за результат. Сложно судить. Чтобы давать оценки, надо увидеть тренировочный процесс, но никогда о тренере ничего плохого говорить не буду, это не этично, я ведь тоже тренер. Могу только сказать про качество игры. Вот последний матч с «Сочи». В первых играх «Сочи» мне очень понравились, взять тот же со «Спартаком» - только из-за судейской ошибки потеряли очки. Команда боевитая, но вчера сыграла очень невзрачно. Но и «Динамо» выглядело весьма бледно, особенно в первом тайме. Несколько игроков просто выпали из игры. Когда выпадает один – тяжело, а когда два или даже три – почти катастрофа. И столько технического брака! А ведь Хохлов был игрок техничный, умный. У меня есть такая теория: команда играет в тот футбол, в какой играл тренер. А здесь получается в точности наоборот. Брак просто сумасшедший! Второе. Сейчас футбол, стоя, не играют. А в первом тайме команда просто стояла! Хотя второй тайм был повеселее, особенно с выходом Панченко. Шиманьский очень нравится – хорошее приобретение. Фактически он два гола организовал - быстрый, техничный. Эти два игрока завели команду, «Динамо» забивает два мяча, но дальше опять вопрос к обороне. А третий гол – это нонсенс! Рауш должен был, как говорится, вместе с ногами мяч выносить, но просто отдал мяч сопернику, дальше следует передача Нобоа, тот спокойно прицелился (никто его не атаковал) и пробил. Попал в штангу, и с отскока Карапетян забивает победный гол…

Сейчас говорят, о смене тренера: то ли Бердыев придет в «Динамо», то ли Каррера... Не хочу комментировать, но вопрос, думаю, гораздо глубже. Это системная ошибка. То же самое сейчас в «Спартаке». В частности, бессистемно берут футболистов, набирают, как говорится, чтобы освоить деньги. А кого, зачем! Единственный президент, который в этом смысле ведет правильную политику и может дать фору любому в премьер-лиге – это Гиннер. Вот в ЦСКА - точечная селекция, угадывают на 80% с футболистами… А тут (в «Динамо», в «Спартак» - прим. ред.), кажется, берут просто для количества, а потом удивляются: кого взяли!»