В Челябинске открылись три воркаут-комплекса

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23 сентября 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

За прошедшие дни в Челябинске были открыты сразу три большие воркаут-площадки для занятий спортом на свежем воздухе. Новые комплексы, возведенные на средства Русской медной компании, были построены в Калининском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Каждое открытие сопровождалось праздничной программой с участием спортсменов. Они давали советы всем желающим по тренировкам на снарядах комплекса. Шаговая доступность воркаут-площадок должна стимулировать жителей города на массовое занятие спортом, на ведение здорового образа жизни. Первыми посетителями площадок стали подростки, проживающие в близлежащих домах – они тут же стали осваивать отдельные части комплексов. По словам Максима Клещевникова, начальника городского управления по физкультуре и спорту, такие площадки необходимы, и будут пользоваться популярностью.

Представитель РМК Елена Федотова заявила: «Сейчас повсеместно делается ставка на здоровый образ жизни, а воркаут – увлекательный вид спорта. Здесь могут заниматься все желающие, даже люди, у которых есть проблемы со временем, или те, кто ограничен в финансах». Русская медная компания участвует в программе по установке подобных комплексов уже два года. В Челябинске было открыто уже 13 таких площадок.