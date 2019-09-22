ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

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22 сентября 2019, 21:57 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

Официальный Twitter ПФК ЦСКА

Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Одна из центральных встреч тура! Виктор Ганчаренко практически перед каждым матчем находится в режиме интеллектуального соревнования.

Травмы и дисквалификации оставили армейцев практически без обороны, а в гости едет, атакующая команда. Эта игра может существенно изменить расклад сил вверху таблицы, так что это игра за шесть очков. ЦСКА и «Краснодар» выдали один из самых эпичных еврокубковых дней в истории российского футбола. Бывали и более обидные поражения, но, чтобы сразу два наших представителя получили по 5 мячей от не самых топовых клубов Европы… Такое случилось впервые. И, по иронии судьбы, спустя три дня «красно-синим» и «чёрно-зелёным» предстоит помериться силами в чемпионате. Как и предполагалось до старта чемпионата, обе дружины сражаются за титул. Краснодар лидирует на пару с Зенитом и Ростовом, опережая ЦСКА всего на один балл.Оба коллектива подходят к матчу в скверном настроении после оглушительных провалов в Лиге Европы.А значит желание реабилитироваться будет бить через край, что обещает обоюдоострый зрелищный футбол.

Игра началась и с первых минут игроки ЦСКА сразу рванули вперёд, Влашич от углового флажка в окружении двух соперников пытался прострелить в центр, но мяч от соперника вылетел за пределы поля. Карпов подключился в атаку по левому флангу, но Петров сыграл спокойно в обороне и выбил мяч за боковую линию. Влашич здорово сыграл в прессинге, сделал передачу на Сигурдссона, который прострелил в центр штрафной на Чалова, но мяч до Фёдора не докатился на метр.В нападении ЦСКА и в чемпионате смотрелось хуже, чем у «Краснодара». Если «быки» много пропускали, но забивали еще больше, то «армейцы», проводя большую часть времени в позиционном наступлении, забивали один, максимум два гола. И то, благодаря индивидуальному мастерству. Бровки «Краснодара» даже в нынешнем состоянии способны справиться с защитой ЦСКА. Кучаев перевёл мяч на Фернандеса, тот сместился в центр, сыграл на Чалова, который оставил мяч Сигурдссону, который потерял сферу, но снаряд прикатился к Кучаеву, тот пробил по воротам в дальний угол и мяч пролетел намного выше перекладины.Армейцы выглядят более мотивированными, хорошо удерживают мяч,Сигурдссон шёл вперёд по центру, сделал передачу на Чалова, но мяч после рикошета от игрока "быков" прилетел в руки к Сафонову. Снова атака прошла через правый фланг у "армейцев", Влашич наносил удар с края штрафной, но на пути мяча был снова защитник "Краснодара".Вандерсон выполнил подачу в центр штрафной ЦСКА, куда подключился Скопинцев и головой пробил по воротам, но получилось точно в руки Акинфеева. Владислав Безбородов разговаривает с видео ассистентами этого матча на предмет игры рукой Скопинцева, после подсказок пошёл сам смотреть главный арбитр монитор.Владислав Безбородов назначает пенальти за игру рукой Скопинцева в своей штрафной. 11-метровый удар исполнял Никола Влашич, который нанёс удар точно под перекладину, Сафонов падал в правый от себя угол ворот, счет открыт 1:0 повели армейцы.

На 37 мин гол забивает Федор Чалов: Олссон не стал фолить против Влашича в центре поля, хорват легко прошёл его, сыграл налево на Чалова, который дошёл до штрафной площади и отправил мяч под перекладину-2:0 увеличили счет москвичи. На 41 мин Никола Влашич делает дубль: Бистрович сыграл на Фернандеса, который отдал мяч на край штрафной Чалову, который выполнил заброс на дальнюю штангу, откуда Кучаев в касание пробил по воротам, но Сафонов в прыжке отразил снаряд на край штрафной, откуда Влашич отправил сферу в ближний угол-3:0 Не доволен помощник тренера "Краснодара" развитием событий на поле, Сулейманов готовится выйти на поле уже в первом тайме.У «быков» сбился игровой почерк за счет чего «Краснодар» потерял в качестве, если раньше его игроки могли на классе переиграть соперника, то сегодня об этом можно только вспоминать. Две минуты компенсирует арбитр к первому тайму. Прозвучал свисток главного арбитра Владислава Безбородова на перерыв. Такое ощущение, что как будто для "Краснодара" матч с "Базелем" не завершался.

В перерыве состоялась двойная замена в составе "Краснодара": Маркус Берг и Магомед-Шапи Сулейманов вышли на поле, а заменили они Дмитрия Скопинцева и Даниила Уткина. Влашич сыграл на Фернандеса, который прострелил на угол вратарской, куда побежал Сигурдссон, но он не смог проткнуть сферу в сетку ворот! Петров выполнил подачу в штрафную, но мяч прилетел к Шарлии, который выбил сферу вперёд по левой бровке, снаряд попал к Кайо, который нанёс удар из-за пределов штрафной, но мяч пролетел над перекладиной.Владислав Безбородов слушает подсказки видео ассистентов по моменту с падением Шарлии в штрафной площади "Краснодара". На 58 мин.Маркус Берг забиает гол: Берг выполнил подачу в центр штрафной с углового, последовала скидка на дальнюю штангу, откуда Берг вколотил мяч в притирку со штангой в сетку ворот и счет становится 3:1 Сигурдссон перевёл мяч на Фернандеса, который прострелил в центр вратарской, откуда Сафонов в падении переправил мяч в сторону от каркаса.

На 60 мин. Маркус Берг делает дубль: Вандерсон выполнил подачу с левого фланга в центр штрафной, где Берг отклеился от Дивеева и головой подрезал мяч в дальний угол, где снаряд с отскоком от штанги влетел в сетку ворот-3:2 Продолжают защитники "Краснодара" катать мяч около центрального круга, а у ЦСКА экстренно готовится замена после второго пропущенного мяча. Ари выполнил заброс на правый край штрафной, откуда Берг в касание пробил по воротам, но Акинфеев снова отбил мяч перед собой и Шарлия от соперника выбил снаряд за пределы поля. Смотрят видео арбитры на предмет фола Дивеева в своей штрафной на Берге. Великолепную быструю атаку провели игроки ЦСКА, Влашич сыграл на Чалова, который выбежал 1 на 1 с Сафоновым и отправил мяч рядом с каркасом! Шесть минут компенсирует арбитр ко второму тайму.

Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует победу ЦСКА над "Краснодаром". "Армейцы" всё-таки дотерпели во втором тайме, собрались после второго пропущенного мяча и сыграли надёжно в обороне. За эту неделю "Краснодар" пропустил за 2 матча - 8 голов, а "армейцы" за два вторых тайма - 7 голов. Очень много надо работать обоим командам в обороне. Армейцы набирают 22 очка и поднимаются на вторую строчку в турнирной таблице.