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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт 13+

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

22 сентября 2019, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com

Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН оценила новые рекорды отечественной школы фигурного катания: "Видимо, у тренера Этери Тутберидзе и ее помощников пределов совершенству нет, поэтому весь мир фигурного катания можно поздравить с новыми открытиями, которые принадлежат русским. И поздравить Сашку Трусову, Сашенцию, с тем, что она в это верит, и с этим справляется".

АГ

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