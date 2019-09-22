Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

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22 сентября 2019, 08:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Полиция Абхазии сообщила, что пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия найдена живой. Известно, что 18 сентября спортсменка вылетела в Москву, после чего перестала выходить на связь.

В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

"По информации пресс-службы МВД, девочка найдена, в полном порядке, доставлена родителям. В ближайшее время правоохранительные органы предоставят более детальную информацию", - сообщили в пресс-службе МВД РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 14-летняя спортсменка прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября.В столичном аэропорту ее зафиксировала камера видеонаблюдения. Теннисистка живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва.