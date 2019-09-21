В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии

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21 сентября 2019, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило МВД Абхазии в Facebook.

Спортсменка живет в Самаре и учится в школе олимпийского резерва. Неделю назад она участвовала в турнире в Сочи, заняв первое место. 18 сентября Эрика вылетела в Москву, после чего перестала выходить на связь.

В Сети опубликованы фотографии Эрики. Ее поисками занимаются правоохранители. Воздушная гавань Внуково - место, где спортсменку видели в последний раз. Есть версия, что она сбежала с молодым человеком.