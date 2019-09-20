«Спартак» потерпел третье поражение подряд, «Уфа» победила 1:0

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20 сентября 2019, 19:45 [«Аргументы Недели», Борис ОМЕЛЬЧЕНКО ]

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Сегодня, 20 сентября «Уфа» дома на стадионе «Нефтяник» приняла «Спартак» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Алексей Сухой ( г. Люберцы.) В «Спартаке» дела совсем плохо, его все еще мотает на каждом повороте. Клуб пытается сохранить хорошую мину, когда все вокруг рушится – даже встретился в болельщиками.

Но всем понятно, что это лишь для отвода глаз. Команда при Олеге Кононове снова в яме, а последнее поражение дома от «Урала» и вовсе вогнало болельщиков в депрессию. В команде нет лидера, способного потащить за собой партнеров. В итоге эта роль на вчерашнем дублере Бакаеве и защитнике Жиго, в то время как остальные, в том числе дорогие новички, ничего не показывают. «Уфа» с самого начала сезона показала, что легко с ней не будет. Но результатов не было. Ситуация перевернулась в середине августа, когда команда Вадима Евсеева дома обыграла «Ростов» (2:0) и «Зенит» (1:0). Думалось, что после такого башкиры без проблем справятся с кризисным «Оренбургом», но не тут-то было – экс-«Газовик» увез три очка. Нас ждет горячий поединок.

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. После двух поражений подряд московский "Спартак" обязан сегодня бороться исключительно за победу, но "Уфа" на своём поле безусловно доставит команде Олега Кононова немало проблем, посмотрим, смогут ли "красно-белые" в итоге набрать три очка. В Уфе сегодня довольно холодно, это также скажется на действиях футболистов, посмотрим, кто быстрее сможет адаптироваться к неприятной погоде. Тилль со стандарта покатил мяч в центр штрафной площади, Кротов в касание пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

На 14 мин. случился автогол в ворота «Спартака»: гости заработали третий угловой. Бакаев выполнил подачу в центр штрафной площади, но игроки "Уфы" уверенно отбились и в итоге отправились в ответную атаку. Сухов прошёл вперёд по правому флангу, далее последовала передача к правому углу штрафной площади на Кротова, Вячеслав выполнил прострел к линии вратарской на Кругового, Рассказов пытался прервать прострел, но Николай неудачно подставил ногу и в итоге срезал мяч в собственные ворота- 1:0 повели башкиры. Игроки "Уфы" пока продолжают контролировать мяч в центре поля, "Спартак" никак не может перестроиться после пропущенного гола. Умение «Уфы» отсидеться в защите, а затем поймать соперника на ошибке или на контратаке – это главное преимущество всех середняков перед лидерами.

В августе казалось, что с обновленным составом «Спартак» пойдет в горы. Все начиналось очень хорошо: сначала «красно-белые» победили «Ахмат», затем выиграли дерби всея Руси, а потом на зубах вытащили три очка в матче с «Крыльями». Но затем произошел сбой – вылет из Лиги Европы и проигрыш «Зениту». После перерыва на матчи сборных «Спартак» снова показал невнятный футбол и уступил дома «Уралу» (1:2). Новой группе атаки москвичей, как и старой, не хватает ни разнообразия, ни напора. Многое сегодня будет зависеть от того, как сыграет в обороне «Уфа». Игроки "Уфы" за счёт хорошего прессинга смогли перехватить мяч на половине поля "Спартака". Кротов на входе в штрафную площадь отыгрался с Емельяновым, а затем Вячеслав пробил по воротам, мяч попал в ногу Жиго, пролетел рядом с левой штангой и ушёл на угловой. Одну минуту добавил Алексей Сухой к основному времени первого тайма.

Звучит свисток о завершении первого тайма. "Уфа" пока на своём поле обыгрывает московский "Спартак" с минимальным счётом благодаря автоголу от Николая Рассказова. С фланговым защитником "Спартака" сегодня творится что-то странное, он мог уже и два мяча в свои ворота отправить, благо при угловом московский клуб спасла штанга. В атаке у команды Олега Кононова пока практически ничего не получается. Если во втором тайме "Спартак" не поменяет игру, сегодня можно будет устроиться на третье поражение подряд.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что "Уфа" также придумает по ходу второй половины матча, команда Вадима Евсеева пока относительно неплохо действует на контратаках, но в уфимском клубе все понимают, что нужно стараться обязательно забивать второй мяч, чтобы сегодня можно было относительно уверенно рассчитывать на очки.

Фомин на своей половине поля нарушил правила против Жиго. Игроки "Спартака" заработали неплохой стандарт. Бакаев со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, игроки "Уфы" сразу же выбили мяч к центру поля. Как-то уж совсем сильно "Уфа" стала прижиматься к своим воротам во втором тайме, "Спартак" такими темпами может забить совсем скоро. У москвичей много позиционной игры, без обострения в штрафной соперника, много ошибок в передаче мяча, в нападении не хватает изобретательности, мало наигранных неожиданных комбинаций

Фомин выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Рассказов в подкате перехватил мяч, игроки "Уфы" сигнализировали, что должен быть пенальти, но Алексей Сухой показал, что игры рукой не было. Сухов решил разыграть мяч с партнёрами по команде, для "Уфы" сейчас важно не давать шансов "Спартаку" на атаки.Три минуты добавил Алексей Сухой к основному времени матча. Игроки "Уфы" вновь разыграли угловой, но при этом пока хозяева поля продолжают его контролировать у штрафной площади "Спартака".

Фомин упал в борьбе за мяч у штрафной площади "Спартака", но затем мяч подхватил Голубев, Артём вошёл в штрафную площадь и с левого угла пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Звучит финальный свисток. «Спартак» терпит третье поражение подряд, грустно.