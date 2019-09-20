Главный спортивный вуз отметил юбилей

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20 сентября 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и спикер ЗСК Юрий Бурлачко поздравили профессорско-преподавательский состав и студентов Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с 50-летием со дня образования вуза.

В числе почетных гостей праздника, который состоялся в Краснодарской филармонии, были заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, депутат ГД РФ Дмитрий Пирог, депутаты ЗСК, ветераны спорта, представители спортивной и научной общественности.

За полвека выпускниками вуза стали свыше 35 тысяч специалистов по физической культуре, спорту и туризму. Среди них 30 олимпийских чемпионов, 151 чемпион мира, 13 серебряных и 23 бронзовых призера Олимпийских игр. В настоящее время в университете обучается 5,5 тысяч студентов.

- Десятки, сотни признанных фамилий сегодня прославляют университет физической культуры во всем мире. Кубань многим гордится. И не только экономикой, промышленностью, курортами, но еще и спортивной составляющей. Четвертый год подряд мы занимаем первое место в стране по уровню развития спорта. В этом и ваша большая заслуга, – сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в свою очередь, отметил, что учебное заведение идет в ногу со временем, имеет развитую материально-техническую базу, использует передовые технологии в обучении.

- Кубань занимает лидирующее место по уровню вовлеченности жителей края в спорт, он составляет порядка 50 процентов. Но довольствоваться достигнутым вряд ли приходится, потому что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем Послании обозначил порог, к которому нужно стремиться всем – это 55 процентов. И я глубоко убежден, что с такими кадрами, с мощными государственными программами у нас есть все возможности реализовать поставленную задачу, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК высоко оценил вклад вуза в развитие кубанского спорта и напомнил, что среди выпускников университета не только выдающиеся спортсмены, но и государственные и общественные деятели, парламентарии. В их числе олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заместитель председателя комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Ирина Караваева.

В рамках праздника заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручили награды сотрудникам Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.