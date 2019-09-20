Психолог Хигир: Кононов, Цорн и Федун – как лебедь, рак и щука

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20 сентября 2019, 13:45 [«Аргументы Недели», Дмитрий Буряк ]

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Профессор психологии автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» проанализировал, насколько психологически совместимы спартаковские тренер, генеральный директор и президент.

Цорн – от немецкого «гнев» и «ярость». Родился 16 ноября 1986-го - в год Тигра. Лицо очень жесткое. Томас не очень командный человек, он как Тигр тянет одеяло на себя, вспыльчивый, раздражительный, не дипломат, угодить ему трудно.

Цорк не совместим с упрямым, хитрым, рожденным в год Обезьяны Федуном. Тигр и Обезьяна по природе не совместимы, Тигр сразу разрывает обезьяну в клочья. Психологически оба сильные натуры. У Федуна тоже жесткое лицо.

Кононов, рожденный в год Лошади, в свою очередь тоже несовместим с Цорном-Тигром.

Тренер делает пока свое дело, старается, но команда не играет и играть не будет. Хотя вроде мартовский, должен быть жестким, но сочетание имени и фамилии – Олег Георгиевич - делает его мягким человеком. Кононова подавляет и Федун, и Цорн. Он терпит, но до поры до времени - может плюнуть и уйти. Очень ранимый. Посмотрите на него – за то время, что находится в «Спартаке» постарел страшно! Конечно, в клубе он не жилец, уберут на 100%. Но и Цорн в «Спартаке» не надолго. Кононов, Федун и Цорн - Лошадь, Обезьяна и Тигр – как в басне «лебедь, рак и щука».